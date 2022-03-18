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疫情防控关键时刻，“造谣者”请谨言慎行

王延斌

2022年03月18日08:58 来源：科技日报

　　3月17日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家网信办表示，将建立谣言溯源机制，对首发谣言信息的平台和账号加大惩处力度。

　　随着传播技术的快速发展，谣言已经成为广大网民深恶痛绝的乱象之一。尤其是有关疫情的谣言，恨得人“牙根痒痒”。这几天，所谓“青岛市政府会议精神”的信息在社交媒体流传，随后被青岛市有关方面核实为谣言。而更加荒唐地是：经笔者查询发现，该版本的谣言之前在呼和浩特出现过，在辽宁出现过，在宁波出现过，它们都已被当地官方辟谣。

　　在山东、在吉林、在上海……面对来势凶猛的疫情，一边是各地上下齐心协力，咬紧牙关，确保打赢疫情防控遭遇战、阻击战、歼灭战；另一边却是挑唆对立、制造焦虑、引发恐慌的谣言，在事实上已经危害到社会秩序，损害了公众利益。

　　也许是造谣者有心，传播者无意，但浩瀚的网络天地中，他们将道听途说的、“莫须有”的所谓“消息”随手一发，随手一转，假消息便“长了腿”“失了控”“成了妖”，给那些正迫切等待权威消息的群众传达了错误信息，侵蚀了无数人防控疫情的合力，更打乱了疫情防控的大局，实在不应该。

　　此次清朗行动，其根本目的就在于对各类虚假信息进行精准打击，严厉惩处。行动全文中提到：要严肃追究网上谣言信息发布传播的相关方责任。建立溯源机制，对首发谣言信息的平台和账号加大惩处力度。

　　笔者看来，这是非常必要的。信口一说，看似事小，实则不然。在新媒介技术的推动下，一则不负责任的发言、无凭无据的臆测都极有可能在极短时间内形成区域范围内传播，与过去相比，危害不可同日而语。

　　古人云：无功不赏，不罪不罚。严惩造谣者、追究平台责任，其目的并不是惩罚个人、企业，而是让大家深刻意识到，网络绝非法外之地，每个公民都应该对自己的言论负责。

　　春天已经来了，哪怕是“倒春寒”也挡不住万物的复苏。谣言，最终困扰的只是那些造谣者、传谣者。在此奉劝那些“好事者”，在听“消息”、传“消息”时，谨言慎行。

　　当前，国内疫情防控正处于关键期，更应该提醒广大群众关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣。

(责编：乔业琼、杨迪)


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