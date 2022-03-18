新能源汽车该告别“理想化续航”了

号称四五百公里，实际二三百公里。“新华视点”记者调查发现，不少新能源汽车厂商都打出了“超长续航”的广告，但消费者购车后发现续航里程往往会缩水，有的只有标称里程的一半，关于纯电新能源汽车续航里程打折问题的投诉早已屡见不鲜。（3月17日《北京青年报》）

广大消费者在选购新能源汽车时，都十分看重车的续航里程。近年来，我国新能源汽车产业表现亮眼，产销量突飞猛进，汽车厂商的“超长续航”宣传起到了很大作用。然而，在官方宣称的续航里程不断增长的同时，关于虚标、不实的质疑也一直存在。

根据市场研究咨询机构君迪和懂车帝的用户调查显示，半数以上受访车主从未实际体验到厂家告知的续航里程。对于不少车主来说，厂商描绘的“超长续航”只是“水中花，镜中月”。甚至有车主总结出经验，以厂商宣称的续航里程为基数，“打七折”是平时的实际续航里程，“打五折”是冬季的续航里程。

中国消费者协会发布的《2021年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，新能源汽车相关投诉逐渐增多。其中，“续航里程缩水，特别是冬季低温下续航折损快”是消费者投诉主要问题之一。今年3月，北京市消协发布电动汽车低温续航里程比较试验，所测试的10款样车，均存在低温“掉电”续航里程“打折”的情况。

目前，新能源汽车厂商公布的续航里程普遍使用NEDC（新欧洲循环测试）标准测试，测试结果是在相对理想的温度、驾驶习惯等条件下取得的，属于“理性化续航”。然而，车企在宣传时往往对此避而不谈，在网站、海报中，也只是用小字在边缘角落进行解释说明，消费者很难注意到。

根据《消费者权益保护法》，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。“理想化续航”，并不能真实反映新能源汽车的实际情况和用户的实际体验，侵害了消费者的知情权，很容易给消费者带来误导。

去年2月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）。其中，“2025年前，传统能源乘用车、插电混合动力乘用车的试验工况将由NEDC切换为WLTC”备受关注。相比NEDC来讲，WLTC规格更高，测试方法更加复杂，也更接近实际驾驶油耗与续航里程。有关部门应尽快推广WLTC工况测试，并将纯电动新能源汽车纳入其中，为消费者提供更加客观的续航里程数据。

广大车企也要认识到，“理性化续航”与实际使用的巨大落差，会在无形中加剧消费者的“里程焦虑”，对厂商宣传失去信任，对新能源汽车失去信心，不利于行业长远发展。新能源汽车厂商一方面应该改进宣传方式，明确告知消费者续航里程的相关情况；同时不妨与第三方机构合作，在不同路况、不同季节、不同驾驶情形下进行实际路测，公布相关数据供消费者参考。虽然这些数据没有“理性化续航”那么好看，但是对消费者而言，这些数据更具参考意义。