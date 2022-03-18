加强疫情防控必须慎终如始。3月17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。习近平总书记主持会议并发表重要讲话，充分肯定常态化疫情防控以来我国疫情防控工作取得的成绩，深刻指出当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，对抓细抓实各项防疫工作作出重要部署、提出明确要求，对于我们快速控制局部聚集性疫情、最大限度减少疫情对经济社会发展的影响具有重大指导作用。

做好疫情防控关系人民群众生命健康和公共安全，是经济社会发展的前提和基础。常态化疫情防控以来，习近平总书记亲自指挥部署疫情防控工作，确定了“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，各地区各部门认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情。我国疫情防控坚持以最小成本取得最大成效，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。

当前，我国仍处于疫情防控常态化阶段，但疫情防控形势十分复杂。一方面，全球新冠肺炎新增确诊病例不断增长，病毒多次变异，我国“外防输入”压力持续增大；另一方面，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，“内防反弹”任务仍然艰巨。实践已经证明，常态化疫情防控总策略、总方针是正确的、有效的，关键是我们要继续坚持，不动摇、不放松。各地区各部门各方面要坚定不移贯彻落实党中央决策部署，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作。

疫情就是命令，防控就是责任。各项防疫工作必须从严从实，抓细抓实。要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头；提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性；保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果。要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，压实属地、部门、单位、个人四方责任，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持党政同责、齐抓共管，做到守土有责、守土尽责，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作，保持群众正常生产生活平稳有序，守住不出现疫情规模性反弹的底线。疫情较为严重的地方，党政主要领导和各级领导干部要把防疫工作放在第一位，尽锐出战，决战决胜。

坚持就是胜利，坚持才能胜利。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，有全党全军全国各族人民的团结奋斗，落实好常态化疫情防控各项举措，完善常态化防控和突发疫情应急处置机制，切实提升阻断疫情传播的速度和力度，就一定能维护和巩固我国来之不易的疫情防控成果，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 01 版）