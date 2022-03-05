冷友斌代表：激发黑土地保护责任意识 创新探索生态循环新模式

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

第十三届全国人大代表、飞鹤乳业集团董事长冷友斌。受访者供图

“良好生态是乡村振兴的财富和优势，而充分调动农户的积极性，是耕地保护见实效的关键。”近日，第十三届全国人大代表、飞鹤乳业集团董事长冷友斌做客人民网《对话企业家》栏目时表示。他建议将“耕地肥沃”纳入乡村振兴指标体系，提高全社会对于耕地保护的重视程度，对耕地的面积和质量问题实行综合治理，助力乡村振兴。

激发黑土地保护责任意识 建立产业链质量标准体系

解决好“三农”问题一直是全党工作的重中之重，2022年中央一号文件提出，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。实行耕地保护党政同责，严守18亿亩耕地红线。谈到如何调动各方参与耕地质量保护的积极性，助力乡村振兴，冷友斌提出了四点建议：

第一，以先进企业为核心，打造全产业链模式，提高农产品附加值，让农民充分享受一二三产业融合发展的成果；第二，实施“黑土地标志农产品”工程，提升黑土地经济效益；第三，加快黑土地全产业链质量标准体系建设，并通过社会化服务机构推进技术在农户中的应用；第四，将耕地质量纳入地方政府考核指标，出台黑土地质量、生产技术和产品质量等相关标准，建立以黑土地保护为核心的全产业链质量标准体系。

黑土地是我国重要的商品粮基地，被誉为“耕地中的大熊猫”，但经过长年开发利用，东北黑土资源的可持续利用形势依然严峻。近几年，国家出台了一系列政策法规来保护黑土地，取得了一定的效果。

未来，保护黑土地还需要加强哪些方面？冷友斌表示，首先要提高农民主体责任意识。尤其是让农民真正认识到黑土地的价值，引导他们热爱家乡、热爱土地，用自己的方法保护黑土地。其次，科学利用资源。通过挖掘可利用、可再生资源改善、保护黑土地。例如将生物垃圾、生物粪便等通过科学方式处理利用，使其转化为增加黑土地厚度的有机肥料。

注重人才培养与研发投入 为产业高质量发展注入动能

乡村振兴，人才是关键。那么，该如何加强人才保障，为农业农村高质量发展持续注入新动能？冷友斌强调了“知道引才，懂得用才，学会惜才”的重要性。

他建议，第一，提前储备人才。注重储备技术工人、产业工人、技术员及研发人员，培养新型农业产业工人；第二，营造良好的展示平台和机会。结合农业现代化、机械化、智能化的要求，给人才提供足够的锻炼机会；第三，给人才容错、试错的机会。

除了人才储备，研发创新也是企业发展的核心动力。冷友斌介绍，企业的科研能力是产品开发能力之源。从2016年到2000年，飞鹤的研发费用复合增长已经超过109%，研发人员队伍已经扩增到三倍以上。研发内容涉及技术、应用、信息化、大数据平台等多个方向。

“一个企业，未来能否成为世界领先，要看它的科研能力，要看其有多少领先技术、发明创造和专利。企业作为科技创新的主体，要把科技研发作为核心动力，把培养科研人才作为重中之重，这样才能走向百年以及更长时间。”冷友斌说。





“对话企业家·建功新时代”系列报道：

刘永好委员：民企要主动投身乡村振兴 做大农业“蛋糕”

陈虹代表：自主创新驱动汽车产业高质量发展

李书福代表：加大电动汽车换电体系建设

蔡金钗委员：推进创新发展 打造具有中国特色的营养健康食品产业

陈保华代表：让数字经济高质量发展有法可依