蔡金钗委员：推进创新发展 打造具有中国特色的营养健康食品产业

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国政协委员、盼盼食品集团总裁蔡金钗。(受访者供图)

“当前，在新消费升级背景下，我国食品产业已从基本的‘保障供给’向‘营养健康’转变，食品工业已进入以‘营养与健康’为导向的深度转型期。”近日，全国政协委员、盼盼食品集团总裁蔡金钗作客人民网《对话企业家》时表示，推进营养健康食品产业创新发展，增强营养健康食品和服务供给能力，既是民生所需，也是实现“健康中国”战略、建设现代化经济体系的重要支撑。

从“营销上半场”转入“研发下半场” 提升产业创新力和竞争力

食品工业是我国国民经济发展的重要支柱产业。随着营养健康食品对健康的积极作用得到广泛认知，人们对营养健康食品的消费需求不断提升。

对此，蔡金钗认为，营养健康食品产业要高质量发展，创新是关键。他建议，第一，在食品工业较为发达的地区打造一批国家级营养健康食品产业创新中心，发展一批具有国际领先水平的科学技术，形成若干创新型产业集群，助力食品产业提质增效、创新发展；第二，以创新中心为载体，完善产业基础研究体系，加强科学基础研究的专项投入，加大产学研融合力度，推进食品产业从“营销上半场”转入“研发下半场”，提升营养健康食品产业的整体创新力和国际竞争力。

完善“健康声称”管理体系 推动我国营养健康食品与世界接轨

目前，关于营养健康食品暂未有明确定义，如何让消费者知道、了解营养健康食品？“从食品标签获知是主要的途径。”蔡金钗认为，营养标识和“健康声称”是食品标签的一部分，也是提高消费者营养健康知识和指导消费者科学消费的一个重要手段，特别是“健康声称”已经日益受到消费者重视。

为方便消费者选择营养健康食品，蔡金钗建议相关部门健全市场监管机制，在加大市场监管和完善产业政策法规的前提下，进一步深化功能性营养健康食品的界定；修订和完善健康功能评价方法和判定标准，明确功能定位和释义，方便消费者选择。“此外，也可借鉴国外做法，从完善管理制度入手，对产品的'健康声称'进行分级管理，对较低'健康声称'的采用备案制，节省注册审批资源，顺应消费市场需求，推动我国营养健康食品与世界接轨，引导行业健康发展。”蔡金钗说。

加快药食同源市场化进程 打造中国特色的营养健康食品产业

蔡金钗表示，我国是功能性食品原料供应大国，但功能因子和功能食品资源的开发和利用并不匹配。他举例，具有民族特色和地域特色的食物和中药材资源未得到充分挖掘和开发，传统中医药理论尚未与营养健康食品产业融会贯通。

“对此，我建议大力推进社区营养健康知识的普及，大幅提升全民健康素养水平；加快推进中医药、地域特色食材与营养健康食品融合发展的基础研究；加快药食同源市场化进程，构建具有中国特色的营养健康食品产业，推动中国特色营养健康食品走向世界舞台。同时，加快推进营养立法工作，推动营养健康大数据平台建设，系统、全面记录国民健康状况和营养需求，让营养健康食品产业可以更加精准有效地进行产品研发和推广，实现科技引领下的精准智慧营养行动。”蔡金钗说。