2020年以来，桓台县加快推动基本民生向品质民生转变，聚力建设“长者食堂”，坚持“试点先行、分步实施、梯次推进、全面覆盖”，探索“党建+信用体系+长者食堂”机制，增加养老服务有效供给，补齐农村养老突出短板，让老年人享有更加幸福的晚年。

一、背景

桓台县60周岁以上老年人口达到11.78万，占总人口的24.9%，其中常居农村的老人占70%，农村养老矛盾日益突出，亟待解决。为了纾难解困、精准破题，桓台县在持续巩固提升水、电、暖、通信等基础设施和医疗保险、养老保险等社会保障水平的同时，紧紧围绕市委、市政府安排部署，努力打造“党建+信用体系+长者食堂”桓台样板，让农村老年人、困难弱势群体在家门口就能吃上安全卫生、营养健康的“热乎饭”，不断提升老年人等群体居家生活幸福指数。目前，已建成运营100处，年内建成投用131处、辐射村居 220个，预计2022年6月底前实现县域全覆盖。

二、主要做法

（一）科学规划论证，扎实有序推进

1.“两年三步走”，确保高质量。在充分调研的基础上，上半年确定 68 个试点村先行试点，年底前，预计建成投用 131 处，辐射村居 220 个，到 2022 年底前，实现“长者食堂”服务覆盖全县 100%的村。县民政局牵头成立长者食堂工作专班，对上半年 68 个试点村进行现场勘察，绘制平面图，编制试点村挂图作战表，倒排工期，全面推进。目前，“长者食堂”备案并运营100家。

2.三种建设模式，确保全覆盖。一是“农村幸福院+长者食堂”模式。鼓励有条件的村，盘活整合村内文化大院、闲置学校等资源，打造新型农村幸福院，配套建设“长者食堂”。二是单独建设“长者食堂”模式。利用村内闲置场所等资源单独建设，配备必要的用餐设施和水电暖等设备，配备适老化餐桌（餐椅）等。三是“长者食堂助餐服务点”模式。村里提供就餐场所，依托养老机构或专业组织等提供配餐送餐服务。

3.三种运营模式，确保可持续。一是“村办公营”模式。村集体负责建设和管理运营，与“党建+网格”积分制管理、新时代文明实践等结合，引导党员群众广泛参与。二是“村办民营”模式。村集体提供场所，委托养老机构或专业组织负责建设和管理运营。三是“集中配餐”模式。设立“长者食堂助餐服务点”，依托集体用餐配送单位、养老机构、专业组织、中心村“长者食堂”等为其配餐至助餐点、或送餐至老人家中，满足老年人的差异化用餐服务需求。

（二）强化政策导向，汇聚各方力量

1.追加专项预算。制定了《关于加强“长者食堂”奖补资金管理使用的指导性意见》，出台专门扶持政策，按照一次性建设补贴、助餐补贴、运营补贴三种类型进行奖补。如，对建成并投入使用的“农村幸福院+长者食堂”，县财政给予一次性建设补助 10 万元。奖补资金，县对镇实行直接拨付，镇对村实行区域统筹，不搞平均主义，重点向经济薄弱村倾斜，同时兼顾奖优原则。

2.增设慈善项目。县慈善总会设立“长者食堂助老”项目，各镇动员鼓励辖区内企业进行定向捐赠，由县慈善总会返还到镇，用于保障辖区内“长者食堂”正常运营；各村充分利用重阳节、春节等传统节日，动员鼓励本村爱心人士进行捐款捐物，由村集体负责接收，用于补充本村“长者食堂”日常运营。

3.用好信用体系。以信用体系建设为契机，坚持“政府扶持、村级主办、志愿引领、社会参与”相结合，动员社会爱心力量，通过信用激励政策，鼓励单位、社会组织、个人参与到长者食堂建设和志愿服务中，并给予信用加分。

三、取得的成效

1.提高了养老保障水平。截止目前，该县已有100家长者食堂建成并投入使用，每天为4000多位老年人提供就餐服务。长者食堂重点保障农村60周岁以上老年人的就餐服务需求，同时兼顾其他群体就餐服务需求。重点保障群体中，对80岁以上老年人特殊困难老年人实行免费就餐（午餐），其他老年人实施价格优惠。

2.丰富了老年精神生活。“长者食堂”带来的不只是一顿营养健康的热乎饭，也是丰富老人精神文化生活的一个重要场所。各个“长者食堂”阵地因地制宜、因人施策，通过组建“动手益脑”健康学习小组、“延年益寿”健身小组、“聪明长者”防诈骗学习小组等兴趣小组，挖掘长者的兴趣爱好，丰富长者精神文化生活，扩大其交际圈，增强自信心与自豪感，努力实现老人不得病、少得病，健康、快乐、长寿生活的目标。

3.打造了一处服务于农村老年人生产、生活、休闲、娱乐的服务综合体。“长者食堂”作为一项重点民生工程，与新时代文明实践站相结合，设立了“开心小屋”“养生菜地”“快乐学堂”等场所，让老人们不离乡土、不离乡邻、不离乡情就能在家门口实现老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐，享受到“家门口的幸福滋味”。

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(责编：董童、李源)