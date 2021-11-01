一、背景

自成立之初，娃哈哈就树立“办企业就要为人民大众谋福利”的原则，坚持秉承“产业报国、泽被社会”的发展理念，将“健康你我他，欢乐千万家”的理念定为企业宗旨，奉行“凝聚小家，发展大家，报效国家”的“家”文化，秉承“产业报国、泽被社会”的发展理念，不忘初心，推动乡村振兴。

二、做法

1、产业振兴：“输血”和“造血”并举，实现先富带后富

娃哈哈总结出捐赠是一种“输血式”的帮扶形式，而投资办厂是一种“造血式”的振兴形式。娃哈哈通过这种“输血”和“造血”并举的方式，实现先富带后富，促进区域间共同发展，从根本上提升对口支援地区的自我发展能力，推动西部及地方企业的持续健康发展。

涪陵建厂，开启西部之行，以产业振兴推动当地经济可持续发展。90年代中叶，国家启动三峡移民计划，位于库区的涪陵糖果厂、罐头厂和酒厂已陷入破产边缘，千余工人面临下岗。1994年，娃哈哈积极响应号召，承担了这一部分三峡移民安置重任，“西进”建立涪陵生产基地，创造性提出“移民经费与移民任务总承包”思路。通过卓有成效的工作，娃哈哈涪陵公司成立三个月即扭亏转盈，1995年，涪陵公司投产第一年就创产值6649万元，利税813万元，其中利润403万元。此后，各项指标又以连年翻番的速度大幅增长，1997年跻身“重庆市工业企业50强”。截至2018年底，涪陵公司已累计实现销售收入96.85亿元，实现利税18.7亿元，跻身重庆市十五强企业行列，成为当地经济发展的支柱企业和西部对口支援中的明星企业。1997年以来，娃哈哈集团结合企业跨省发展需要，先后在四川广元市、湖北黄冈红安县、吉林白山靖宇县、吉林和龙市、江西吉安县等五个地区投资设厂，并不断扩大投资，所投资的每家子公司均获得了健康发展。

截至2020年底，娃哈哈集团先后在中西部和老少边穷地区的17个省市，投资86亿元建立了72家分公司，占总量的近四成；并全部实现当年投产，当年取得效益，成为当地的龙头骨干企业和利税大户，直接吸纳当地人口就业近13000人，累计实现销售收入2119多亿元、利税377多亿元，不仅成为带动当地经济发展的“火车头”，还通过带动当地包装、运输、服务、畜牧等相关产业的发展，带动相关产业年新增产值100亿元，拉动了当地经济和社会的发展，并带动其他企业到中西部地区投资办厂，成为乡村振兴的实践者和引领者。

投资近5亿在文成县建智能化饮料生产基地，推动浙江山区26县跨越式高质量发展。2021年8月，娃哈哈正式宣布投资近5亿在浙江山区26县之一的文成县建立娃哈哈智能化饮料生产基地，计划建成四条智能化生产线，主要生产娃哈哈含乳饮料、纯净水、营养快线、八宝粥等拳头产品，建成投产后预计年销售可达10亿元，希望通过产业振兴的方式，推动山区26县跨越式高质量发展。

积极响应号召，帮助“甘货”出州。2021年7月，在经过调研考察后，娃哈哈与甘孜政府共创科技下乡合作新模式，整合企业自身研发能力、渠道能力、品牌优势，快销网以数字赋能，助力甘孜。在渠道上，为了让甘孜州的优势产品走出大山，娃哈哈快销网与甘孜州全方位合作，全面开放渠道免费入驻，助力甘孜州产品销售“破壁”。在研发上，娃哈哈将与甘孜州合作设立娃哈哈研究院分院，针对高原特色原材料，进行产品深度研发共创，提高产品附加值，助力甘孜特色农产品工业化、产业化、标准化发展。

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(责编：董童、李源)