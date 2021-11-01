一、项目背景

安徽金寨县境内多起伏山地，昼夜温差大，受益于山区得天独厚的自然条件，金寨香菇营养丰富，味道鲜美，还曾获得 “中国好香菇”的称号。脱贫攻坚期间，香菇占地面积小、产出高、效益好、劳动强度低，能够为贫困户提供持续稳定的收入，是金寨县产业扶贫的重点项目。金寨香菇主要产地集中在汤家汇和铁冲两个乡镇，年产量160万棒，约400万斤，年产值2000万元。过去香菇销售主要是走批发渠道以及少量的学校食堂和福利采购渠道，产品线单一，价格卖不上去，成效不显著。

二、具体措施

（一）强化领导，明确目标任务

1.对接政府，争取政策资源。政府推荐具有一定资质的农业专业合作社，邮政与其签订合作协议，明确双方责任和义务。合作社负责“金寨香菇”产品的统一管理，对香菇种植、生产、加工予以支撑保障，对产品的品质负责。

2.确定“精准”目标。脱贫攻坚期间，“金寨香菇”销售的新增量， 由贫困户进行种植供货。对于有生产能力、技术的农户，在合作社的帮扶下,自主发展食用菌产业。而对于没有生产能力但有发展意愿的农户,在合作社的组织下,通过参与生产劳动，领取薪资报酬的方式，分享“金寨香菇”成果。

3.抽调市县骨干力量，成立金寨香菇项目工作组。明确线上、线下、内部三个渠道销售管理工作，负责各个线条项目落地实施和运作。按照项目管理的方法落实落细各项工作逐一做好项目规划、计划编制和进度控制。在产品品控、产品要数、货源组织、产品运输、售后服务等环节做好支撑保障工作。

（二）基地打造，严把质量关

1.树立乡村振兴产业标杆。政府规划区域为“金寨香菇” 乡村振兴产业试点区域，由“大水漫灌”转变为“精准滴灌”。采取“公司+基地+农户+三包（包技术指导、包统一收购、包统一销售）”模式推广，鼓励能人大户、农村党员干部积极参与,采取集中与分散相结合的方式,带领群众发展食用菌产业。

2.全程跟踪建立可追溯体系。一是对经营主体的生产、加工、销售等全链条进行全面的监督管控，进行真实的信息记录；二是对相关生产批次的农产品就行抽检，并送检专业的第三方机构，确保产品各项指标达标。

3.邮银协同全力保生产。脱贫攻坚期间，邮储银行金寨支行注重把扶贫同扶志、扶智相结合，加大产业扶贫支持力度，推进贫困地区基础设施建设，提高贫困地区和贫困群众的自我发展能力和脱贫致富内生动力，积极助力打赢精准脱贫攻坚战。自疫情发生以来，不盲目抽贷、断贷、压贷，采取一户一策，通过贷款展期、减免逾期费用、提前做好续贷安排、增加信用贷款和中长期贷款、降低贷款综合费用、适时做好风险缓释等方式支持相关企业战胜疫情灾害影响。特殊时期，邮储银行金寨县支行按照“特事特办、急事急办、好事快办”的原则，及时帮助两家合作拿到了145万元贷款。

（三）线上线下，多渠道推进

1.线上。依托邮乐网资源，重点推广“邮乐小店”电商社会化扶贫模式，为金寨香菇提供专业化电商服务，并在网站首页、APP首页及邮政官方微信发布宣传信息，号召全省邮政共同推广；线下借助邮政合作站点，利用站点渠道具有与居民联系紧密的天然优势，延伸产业链。

2.线下。一是成功将金寨香菇申报为集团公司50个农产品直供直销基地，2020年已销往外省80余万元；二是争取将香菇产品叠加进邮政传统销售项目思乡月和家乡包裹，2019年以来累计销售1000万元；三是结合抗疫，将金寨香菇纳入全县工会会员采购抗疫农产品目录，累计采购1.5万份，销售额 60 余万元。针对合作伙伴广泛宣传，销售渠道全面开花。

（四）优化流程，全环节保障

1.在生产环节：践行三大发展理念，落实集团公司各项工作部署。一是以节能、降耗、减污为目标，推行先进管理和技术为手段，以杂木屑、稻麦秸秆等农林生产废弃物为原料，采用新技术，确保物料和能源消耗少、废弃物少、对环境污染小，确保产品达到绿色食品标准。二是融合业务发展。企业合作社开设邮储对公账户，办理邮储代发工资业务；农户办理邮储绿卡，种植农户销售资金、劳动报酬资金通过邮储渠道进行资金结算。

2.在加工环节：共享经营成果，创新开展各项工作。一是邀请省市公司专业电商运营团队，以方便产品使用、包装及贮运为前提，落实集团公司“绿邮项目”规划，设计绿色环保包装。二是着力打造公益商标品牌“驿路鲜”，免费授予项目使用，无需他人商标授权，即能提升邮政助农影响力，同时又与其他不正当竞争者相区别。

3.在销售环节：开放各项资源，协同推进项目落地。一是与政府签订战略合作协议，以“邮政定制+企业合作社+农户”的模式进行产品包销，展现邮政运作项目的决心和信心。二是在邮乐购、邮乐小店等邮政电商平台销售的基础上，采取直播带货等形式助力销售。县政府副县长亲自上阵为金寨香菇代言，在微信、抖音等自媒体渠道宣传推广。发动县内电商微商主体，机关企事业单位共同参与。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)