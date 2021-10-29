一、背景

我国经济的发展和城市化进程的加速让乡村建设发展面临巨大的挑战、从脱贫攻坚到乡村振兴还需要很长的路要走，与此同时我国的许多民俗文化面临着巨大的外来文化挑战逆差。导致目前的现状是每个县有最传统的文化、最美的风景和最好的农产品，却没有好的设计和体验。

阿里集团在脱贫攻坚业务上付出了巨大的努力和投入，寻美项目组用集团设计的各项专业能力项，做县域品牌整合设计溢价帮助提升欠发达地区农商品市场竞争力，同时结合保留乡村淳朴特色结合商业设计来延续逐渐丢失的中国民间传统文化。以设计专业的公益手段，增加农民收入、为建设中国的美丽乡村贡献一份社会责任。

同时，我国农产品区域公共品牌处于初期，依托一县一业的策略品牌建设初显价值，也成为各地政府的工作重点，该项目依托特派员的桥梁能深度参与当地社会经济的建设及品牌意识的提升，提升建设发展中的软实力，更有助当地农民提升文化自信和文化传承。

二、做法

1、为县域做品牌整合设计助力乡村振兴

（1）县域品牌的差异性重塑。塑造当地县域传统特色形象及品牌的差异性，提升经济发展及城市化进程及数字振兴过程中的基础软实力。

以宜君县为例，为宜君县设计品牌字体基于宜君县福地湖石窟魏碑帖优化调整，县域品牌设计保留及延续当地的文化底蕴及特征，做文化特色的具象表达。

国家非物质文化遗产·宜君农民画和当地的文物魏碑石刻

提炼出农民画中的元素，并用农民画的手法绘制了宜君物产和代表风景，组成宜君的画面。

（2）梳理及重塑县域核心地标商品体系，农产品为核心支柱产业的核心增值溢价手段。例如在农产品系列包装设计上，通过结合当地非物质文化遗产“农民画”，来升级替代原先混乱的商品包装。并通过县政府经贸局发布《宜君县农产品统一包装使用管理办法（试行）》对商户进行授权和统一管理，把控品牌使用规范及质量。

（3）县域旅游体验及线下服务体验设计，探索生态旅游的路径规划及地域品牌文化带来的旅游产值提升。以特色品牌体系化，进行路线的规划及设计的重塑。

2、品牌认知的线上线下感知建设

（1）以阿里生态为入口的县域数字化渠道阵地。希望给每个县建立淘宝的线上阵地，展示当地所有吃喝玩乐的美好，同时在线上阵地的页面上优先保证农商品的购买流程，可以手淘扫码进入。

（2）融合多维感官设计 探索技术创新。很多地方的山歌、民歌、民谣也都在消失和无人传承，希望通过创意的手段，让在购买这里商品的同时听到这里的美好。

3、商业品牌的联乘赋能

依托于公益的优势，整合阿里生态内的商业公益场景扩大影响力，能够让地域品牌认知及非遗文化借助商业及商品的被传播和传承。

4、电商以外的设计能力赋能

依托于健康、女性、生态、健康的除电商以往的设计服务助力。目前设计师发起艺起来公益课，给乡村留守儿童上美术课，通过线下及线上数字化手段，带给贫困县地区的孩子更多美的教育。通过以“看见这里的美好”、“听见这里的美好”、“尝到这里的美好”三个感官维度进行整合营销策划及设计助力县域产业升级传统文化的创新表达延续去传承中国传统民俗文化。

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(责编：董童、李源)