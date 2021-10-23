为做好广大农村空巢老人、留守老人、生活无法自理老人养老照料工作，山东省淄博市临淄区从盘活固定资产、出钱购买服务、引入企业管理着手，结合公益志愿服务，探索出了一条农村低成本互助养老新模式，有效缓解了养老服务专业人才紧缺、政府养老资金有限等矛盾，有效减轻了社会养老负担。

一、工作背景

近年来，随着老龄化步伐的加快，居家养老模式难以适应新时代的要求。以临淄区齐都镇为例，全镇下辖47个行政村和2个社区，总人口4.9万人，其中60岁以上老人近1万人。一是空巢老人多，占全镇总人口的18.65%，常年独居老人约1568人。二是老人收入低，年人均收入13500元，在临淄区属于中低收入群体，城乡居民养老保险缴费多倾向于最低档次，难以保障自身的养老生活。三是社会关注低，养老多以居家为主，农村老人在养老服务方面的精神抚慰与陪伴往往被忽视。如何解决好老年人养老问题，亟待探索一条可复制、可推广的低成本互助养老模式。

春雨慈光养老院院内环境

二、主要做法

（一）目标人群精准化。一方面，齐都镇进行大范围的摸底调查，精准掌握老人真实情况，按照区“八有八达标”标准化建设工程相关要求及时落实政策，针对身体状况不好、独居等情况的老人，建议他们集中到春雨慈光养老院生活。另一方面，立足为居家养老兜底，对辖区空巢老人、留守老人及生活无法自理老人进行详细的摸排，掌握镇域养老“家底”，按村居设置档案，结合个人真实意愿，制订上门志愿服务、集中安置养老院养老等相应方案，满足这部分特殊养老群体的养老需求。目前，齐都镇已有39位老人进入春雨慈光养老院生活。

（二）实施运营公益化。齐都镇春雨慈光养老院改造扩建近5000平方米弃置房屋，由镇政府投资对养老院的消防、水、电、供暖等进行改造升级，以零租金交由正华集团运营，成立齐都镇春雨慈光养老院。

（三）老老互助可量化，时间储蓄换抱团取暖。养老院在入住的老人当中吸纳一批年龄在60岁以上，70岁以下，身体健康、有劳动能力、有充裕时间和志愿服务意向的成立护工队伍，对其他老者提供服务。服务人员实行“时间储蓄”的政策，服务期满8年的服务人员可以免费在春雨慈光养老院养老直至终老。如果服务人员因不可抗力，无法继续从事护工服务中途退出，或服务期满无需入住春雨慈光养老院养老的，则按照女性服务人员5000元/年、男性服务人员6000元/年的标准，为其发放一次性服务补贴。服务人员服务期满在春雨慈光养老院免费养老期间，因大病导致生活无法自理的，春雨慈光养老院负责将其送往城区条件更好的专业康复中心进行专业护理，并承担疗养期间护理费用。同时，正华集团建设“时间储蓄”信息化管理系统，自始至终记录服务人员的各项信息，以此充分调动服务人员积极性，以实现以老养老、循环养老，从而有效降低企业运营成本。目前，春雨慈光养老院已吸纳60岁以上固定的服务人员21人。

（四）志愿服务多样化，外来输血激活内生动力。齐都镇结合春雨爱心工作室志愿服务活动，对不愿住到春雨慈光养老院的，由春雨爱心工作室定期组织志愿者提供上门服务，对于因残疾、疾病行动不便、无法自理的，由志愿者提供定期生活护理，包括打扫卫生、包水饺、包馄饨、送生活必需品等；对于身体情况较差、患有疾病的，则由医院系统的志愿者开展免费的查体和专业的心理疏导；对于家庭中的学生，则联系教育系统的志愿者和大学生对其进行免费辅导，并且在假期开展专题活动，免费辅导功课。同时，齐都镇财政出资流转了春雨慈光养老院南侧的南关村土地50亩，免费交由春雨慈光养老院独立进行耕作种植，鼓励有能力的入住老人们自主劳作，产出的粮食、蔬菜优先供应春雨慈光养老院老人。老人们每月工作15天即可抵扣当月春雨慈光养老院入住费用，既调动了群众改变现状的积极性，又实现了低成本养老，激活了他们的内生动力。截止目前，齐都镇春雨慈光养老院共计安置五保、低保、空巢老人、留守老人、无法自理老人等39人，参与服务的志愿人员累计达到1697人，其中，服务时间超过30小时的人员达到593人。

三、经验启示

一是政府“独奏曲”换来社会“大合唱”。通过建设春雨慈光养老院，辖区内的行政资源、商业资源、社会资源、家庭资源等各方面服务力量加盟，政府购买第三方服务，引入社会资本、组织介入，政府机关干部、志愿者、邻里、辖区单位等都能够参与养老服务中来。

二是大家“热心肠”解决小家“难心事”。通过开展志愿服务活动，弘扬互助文化，给老人带来精神慰藉。老老互助模式还能让老年人力所能及的发挥自己的长处和优势，通过劳动获得更多的幸福感和获得感。

三是互助“低成本”带来产出“大收益”。春雨慈光养老院的运作模式实现了政府、社会、老人三方投入三方收益，据初步测算，养老院现在的运营规模如按传统方式，以入住30名老人计算，政府一年需投入30万元，而入住老人每月需缴纳800元，共计约58万元；而现在政府一次性投入100万元后，每年仅需支付服务购买费用约18万元即可解决30户老人的养老问题，而对大多数的老人而言，他们甚至可以免费入住，轻松实现“颐养梦”。

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(责编：曹淼、李源)