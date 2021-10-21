使用交友软件 96.3%受访者觉得有必要多个心眼

左滑右滑、个性化问题设置、互选匹配……不少年轻人把交友软件作为拓展社交圈的主要方式。但在使用这些软件时也会遇到交友陷阱、隐私泄露等问题。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2011名受访者进行的一项调查显示，79.8%的受访者认为交友软件存在安全性问题，71.5%的受访者觉得存在难以确认对方信息真实性的顾虑。96.3%的受访者觉得，在使用交友软件时有必要“多个心眼”。

受访者中，男性占45.4%，女性占54.6%。00后占18.0%，90后占48.6%，80后占27.9%，70后占4.7%，其他占0.8%。

79.8%受访者认为交友软件存在安全性问题

北京某高校大学生周颖（化名），下载了很多款交友软件，但使用不久后又卸载了好几个。她坦言，在使用交友软件时会收到一些不太正经的留言，让自己觉得很不舒服，“有的人上来就问‘美女，加个微信吗’。还有的人看起来挺正经，聊了几句就开始有些骚扰性的话语了”。

“感觉软件上的‘社会人士’还是挺多的。还在动态中看到有的男生约女生去酒吧玩一晚上。”周颖表示，自己曾抱着恋爱交友的目的使用交友软件，但现在不太有这样的想法了。她觉得通过软件，顶多可以聊一聊，但到不了谈恋爱的程度，“更多是开开眼界，了解男生是什么样的”。

调查中，79.8%的受访者认为交友软件存在安全性问题。具体来看，71.5%的受访者觉得存在难以确认对方信息真实性的问题，64.1%的受访者担心个人信息被泄露。

在北京读研究生的乔俊宇说，虽然自己没有在使用交友软件时遇到安全问题，但他仍然觉得会有一些隐患，“网络上什么样的人都有，最好不要过多地透露个人信息，见面更要慎重。我在网上看到一些人吐槽，约见网友却遇到酒托甚至诈骗传销”。

本科生刘倩用过两款交友软件。她表示，其中一款主要以大学生用户为主，不仅可以交朋友，还可以在学业、找实习上交流经验。另一款用户群体面很广，反倒使用体验不好，交友质量也不高。

刘倩说自己在使用交友软件时，曾有一个自称是某高校的男生与自己搭讪，聊天过程中有意无意地引到涉黄话题上，让自己觉得很烦。“我直接‘叉掉’了这个人，类似于拉黑。后来听室友说在这个软件中比较容易遇到类似情况，我就卸载了”。

在使用交友软件时，受访者的顾虑还有：缺乏对对方全面的了解（52.6%），受网络滤镜影响感受有偏差（49.7%），存在涉黄、语言骚扰等违规内容（44.1%），以交友为名的网络诈骗（36.7%），用户匹配机制有缺陷（27.5%）等。

78.8%受访者建议交友软件加强对用户信息的保护

“可能有强烈脱单需求的人，会用这类交友软件。但如果不太着急，一般不会用这样的方式来交友。”刘倩觉得陌生交友软件的作用更多是拓展交友圈，但不能直接作为脱单的渠道，“无聊时会把这类软件当作游戏玩儿”。

周颖觉得自己平时属于警惕性强的，一般不会轻易在交友软件上和对方加微信，更不会直接约见面，如果遇到给自己发骚扰信息的情况，会直接选择解除关联，“这样就不会收到对方的信息了，对方也看不到自己的资料了”。

数据显示，96.3%的受访者觉得，在使用交友软件时有必要“多个心眼”。

乔俊宇觉得交友软件要做好实名认证，同时要做好安全提醒的推送，“用户自身的防范意识也要到位”。

“有一款交友软件，不仅有‘解除匹配’的功能，还可以举报。如果在聊天中出现敏感词汇，会有标语提示小心上当受骗。”周颖觉得目前软件的提示做得不错，但对于用户来说，还需要加强个人防护意识，“有些年龄小的用户，可能对社会充满了好奇，想体验一下见网友的感觉，缺少危机意识和自我保护能力，容易被骗，因此相关的教育也需要加强”。

“用户的准入门槛应该更高一些。”刘倩希望，交友软件可以加强注册用户的审核把关，“如果定位是高校用户，那么就应该加强学生身份的审核，比如学生证的认证、学籍认证。如果是面向社会人士的，可以有工作认证”。

王雨洁（化名）是某企业质管部门的员工，平时她会负责监控平台上发布的内容是否违规。王雨洁也使用过一款交友软件，她觉得在内容审核上，相对于文字，语音、图片等更加难以监测，“文字消息可以进行屏蔽，但语音或者一些隐晦的图片，就没办法识别了”。

王雨洁感觉，这几年随着交友类软件用户群体的增多，很多人会在交友软件上相亲找对象，“受众群体范围很广，可能从三四十岁到十几岁的都有，但从未成年人保护的角度上看会有短板。虽然很多软件都有青少年模式，但还有漏洞，对用户发布的动态管控比较松。”

王雨洁觉得，交友类软件需要加强内容的审核，“像微信是基于自己朋友圈的社交，但交友类软件是面向陌生人的，有的是按照算法来推送信息，有的是你发的消息所有用户都能看到。所以内容管控要加强，不能什么内容都可以发出去”。

“再有，聊天机制也要进一步完善。比如有的软件是需要双方互相关注才可以聊天。如果没有限制的话，可能就会增加用户被骚扰的风险。”王雨洁觉得交友软件要做好实名制认证，加强交易类风险的提示，解决好语音、图片等类型信息的监管。

规范交友软件，78.8%的受访者建议加强对用户信息的保护，减少隐私泄露，71.5%的受访者期待完善举报渠道，加大违规行为处罚力度。其他建议还有：加强实名注册，对身份进行认证（66.0%），软件中增加“防诈骗，防骚扰”标语（56.8%），设置留言聊天的条件，提高用户匹配度（34.9%）等。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 穆怡璇