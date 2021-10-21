消除电动自行车的安全隐患（人民时评）

作为一种经济便捷的交通工具，电动自行车是许多家庭近距离出行的选择，保有量不断上升。数据显示，我国电动自行车年销量超过3000万辆，电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆。但在方便之余，因电动自行车违规上楼、“飞线”充电而引发的火灾事故时有发生，引发社会关注。

加强电动自行车的火灾隐患整治，关系着人民群众的生命财产安全。这既需要从源头的生产、销售等环节，严查不按标准或降低标准生产、私自拆改装的违规行为，把好产品质量关，也需要从末端重视小区管理这道关键“防火墙”。从今年以来全国发生的电动自行车火灾事故来看，居民住宅小区是高发场所之一。有的居民回到小区后，习惯带着电动自行车“进楼入户”或“飞线”充电，有的甚至将电动自行车停放在小区疏散走道、楼梯间、安全出口等公共区域，给小区带来安全隐患。

管好电动自行车，小区当有大作为。《高层民用建筑消防安全管理规定》于今年8月1日正式施行后，电动自行车违规上楼现象有所改观，但在一些小区，进楼入户问题或多或少依然存在。消除电动自行车的安全隐患，不仅要靠“人防”，而且要靠“技防”。过去，不少小区在加强电动自行车的停放和充电管理方面，主要通过业主反映或是小区物业张贴宣传画报、进行防火巡查并劝阻制止。如今，一些小区给电梯安装智能识别系统，一旦居民推着电动自行车进入，便会触发语音警报，有的还带有“梯控”功能，监测到电梯内有电动自行车后，会自动停运。实践证明，创新升级治理方式，才能更好堵住相关漏洞。

还要看到，违规上楼、人车同屋、“飞线”充电等问题的存在，固然有个人安全意识不强、抱有侥幸心理的因素，也有“楼下充电设施少”等客观因素。充电需求摆在面前，但一些小区尤其是老旧小区电动自行车数量多、集中停放场所和充电设施没有或者不足，有的居民只好选择冒风险上楼入户充电。一边是群众有需求，一边是安全有隐患，怎么办？关键在于创新思路。

只有疏堵结合，才能提高治理成效。管好电动自行车、消除安全隐患，不仅要堵住上楼的漏洞，也要提供楼下的相应配套服务。当前，不少小区都在探索建设集中停放场所和充电设施。比如在上海，今年要为500个住宅小区新增电动自行车充电设施；为老旧小区内既有的1000个电动自行车集中充电场所加装消防设施。住宅小区新增电动自行车集中充电设施，将有效缓解居民充电难的问题。

解决了电动自行车楼下停放和充电设施不足的问题，还要加强后续管理。充电棚建成后，有的电动车不充电也占着位置，谁来管理？集中停放不等于没有安全隐患，如何做好防火、防盗？前期建设和后期维护资金从哪儿来？这些问题，有赖于有关部门、小区物业、业主等多方共同探索、逐一破解，形成共赢方案。实际上，各地在实践中，探索出了不少好思路、好办法。比如，有的地方采取财政支持加居民自筹的模式，有效解决了资金来源问题；一些小区配备了具备自动断电、故障报警等功能的智能充电设施，让安全充电有了保障……因地制宜，创新方式，做好配套设施建设，方能真正治理好电动自行车。

安全无小事，须臾不可松懈。相信通过多方努力、精细治理、疏堵结合，做到宣传入户、管理严格、配套完善，就能更好消除电动自行车的安全隐患。

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 07 版）