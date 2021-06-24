6月22日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动在湖北省武汉市武昌区紫阳街道解放路社区举行。

武汉市武昌区紫阳街道解放路社区党支部书记代娟，湖北省第三人民医院中西医结合肝病科主任、雷神山医院C9病区主任刘黎明，荆门市社工机构联合党支部书记、荆门市蓝天社工服务中心社会救助部主任吴权泰，武汉爱心天使社会服务中心总干事严俊，武汉爱心天使社会服务中心副总干事周成星，伊利集团总裁助理包智勇等嘉宾参加了本次活动。

包智勇在致辞中表示，面对充满挑战的2020年，伊利集团取得了逆势增长的成绩，这正是坚持党建引领企业发展所带来的积极效果。“在多年的实践过程中，伊利集团形成了以‘一中心、两促进、三主动、四融合’为特点的‘1234金字塔’党建工作模型，并坚持以‘党建引领、产业带动、协同发展、共享健康’为方针，将高质量的党建工作融入乳制品产业链上下游各个环节，引领全产业链的健康发展。”在包智勇看来，坚持“以人民健康为中心”是伊利集团始终秉持的发展理念，更是筑牢集团党建的“根”与“魂”。他表示，在2020年疫情期间，伊利在湖北省的各家工厂第一时间做好防疫工作，确保员工的安全与健康；同时，积极推进复工复产，党员干部秉持品质初心，发挥“红色力量”，确保工厂的正常运转，为消费者提供安全健康的高品质产品。

伊利集团总裁助理包智勇致辞

武汉市武昌区紫阳街道解放路社区党支部书记代娟在致辞中讲到，武汉人民在疫情防控和疫后重振的历练中，生动诠释了中华民族不惧艰难险阻、走向伟大复兴的精神动力。同时，她分享了紫阳街解放路社区近年来的党建工作。该社区在2017年建成解放路社区党员群众服务中心，充分发挥“以人为本、服务居民”的功能，以党建工作为核心，立足居民需求，提供便民利民服务。“未来，紫阳街解放路社区将继续保持以党建为引领、以服务居民为根本的初心，充分发挥社区党组织的凝聚力、战斗力，重实效、办实事，不断提升居民的幸福感和归属感！”

活动上，湖北省第三人民医院中西医结合肝病科主任、雷神山医院C9病区主任刘黎明以《生命至上，党员先上》为题，分享了在雷神山医院的战疫时刻。他表示，在雷神山医院的30多天里，C9病区医护人员始终发挥党员带头作用，敬业奉献、冲锋在前。为了最大程度地控制患者的病情，医疗队结合患者各项临床检查结果和体征，以中西医结合的治疗方式，制定出一人一方的中医治疗方案。最终，在患者和家属的共同努力下，医疗队圆满完成了雷神山医院C9病区救治任务，且全队零感染，这让刘黎明和医疗队员们倍感欣慰。随后，在刘黎明的带领下，部分与会嘉宾与现场党员代表共同宣读了入党誓词。

湖北省第三人民医院中西医结合肝病科主任、雷神山医院C9病区主任刘黎明演讲

在“同心向党、共绣党旗”环节，刘黎明、严俊和包智勇上台共同绣制党旗。据主办方介绍，“同心向党、共绣党旗”环节会以接力的形式贯穿系列活动始终，在活动各站的参与者一起绣制完成后，这面党旗将被送入伊利集团总部博物馆永久保留。

参会嘉宾现场绣制党旗

在活动上，荆门市社工机构联合党支部、爱心天使社会工作服务中心联合党支部和伊利集团武汉分公司党支部签署了党建共建协议。未来，三方将积极整合各方资源，开展双向联系、双向服务，共同加强党建工作、服务社区居民、共创和谐社区。

有“英雄的城市”之称的武汉，红色革命传统积淀深厚。对民族、对国家的忠贞热爱和深沉依恋，深深植根于这片土地，并融入了武汉人民的精神基因，激励着一代代武汉儿女自强不息、顽强奋斗，谱写了一曲曲气壮山河的英雄壮歌。

参观武汉博物馆

(责编：李源、董童)