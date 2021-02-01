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人人用手触摸不易清洁消毒 棉门帘该淘汰了

受访专家：武汉大学健康学院教授  谭晓东
2021年02月01日09:33 | 来源：人民网-生命时报
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原标题：棉门帘该淘汰了

　　一到冬季，商场、餐馆、医院等公共场所就装上了棉门帘来挡风、保暖。但每天进出的人，都要用手掀来掀去，门帘上会存留很多病菌，增加传播风险。且很多公共场所的棉门帘一冬也不清洗一次，在目前疫情情势下，很可能成为病毒的“中转站”。

　　近期，中国疾控中心表示，很多暴露于冷链物品的人员感染新冠病毒，证明物体表面的病毒仍存在活性，是可以传给人的。进入冬季以后，整个外环境温度非常低，跟冷链环境相似，所以也可使病毒在物体表面上存活的时间延长，导致接触物品人员的感染。因此，公共场所不易清洁消毒的棉门帘最好淘汰，有助于减少病毒交叉感染的机会。

　　武汉大学健康学院教授谭晓东表示，替代棉门帘，可以用免接触的自动门，或使用皮革、塑料等材质的门帘，清洁消毒更方便。目前，有医院采用帐篷式的防风通道，也兼顾防疫与保温。现在还有一些企业推出了能自动监测体温、感应喷洒消毒剂、带有消毒液的门框，也可选用。遇到棉门帘时，可以用袖子垫着掀起来，若触摸了要及时洗手。（记者 张健）

(责编：许心怡、许晓华)

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