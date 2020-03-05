1/10 为了保障人民的身体健康，医护工作者们暂时舍弃了小家、深埋对孩子的牵挂奋战在“战疫”前线。为了让白衣天使安心奋战，人民网·人民健康、中国社会工作联合会社区工作委员会、伊利QQ星联合发起白衣“天使”的孩子守护计划。给医护人员家中的“小天使”们带去关爱，活动过程中，“小天使”与爸爸妈妈们之间的小故事也温暖了我们。 画出来的飞机梦 小朋友今年5岁，爸爸妈妈都是医生。为了抗击新冠肺炎，父母都留在了武汉一线工作，孩子也在老家度过了一个没有他们陪伴的春节。期间，小朋友画了这样一幅画，他说，想要早点坐飞机回到武汉，和爸爸妈妈在一起。

2/10“特殊”的生日 妈妈有两个宝贝，1个10岁，1个2岁。2岁的小女儿和妈妈一样，生日都在3月13日。正月初三，当医生的妈妈去上班后，到今天也没有回家。孩子们不知道今年生日能不能一起过，只希望妈妈能平平安安的回来！

3/10“比起我们，那些病人更需要您的照顾” 周静一是个不善言辞的小姑娘，她把一切对医生父亲的挂念与爱都写进了日记。2月5日离开后，她就再也没有见过爸爸。除了思念，静一更担忧爸爸的安危，想要他能回家陪伴自己和弟弟。可是这位善良的小姑娘，却又写下了“比起我们，那些病人更需要您的照顾”的话语，只求她的英雄平安归来。

4/10间隔一米的思念 周海波是武汉市汉口医院的医生，也是一个可爱女儿的爸爸，疫情爆发后，一直坚守在发热门诊急诊抢救室的他，不能与女儿见面。周海波：想女儿的时候我会站在门一米之外的地方远远看看她，她总会用稚嫩的声音问：爸爸，什么时候回家？

5/10加油！热干面 “武汉加油，中国加油！”这是三岁半的女儿在幼儿园老师的指导下画给一线工作人员的画，同时，也是为奋战在一线的爸爸加油鼓劲。加油！爸爸。加油！热干面。

6/10屏幕中的魔方比赛 大年三十，身为医生和护士的爸爸和姑姑放弃了与家人团聚的机会，前往一线抗击疫情。不料在一月中旬传来爸爸确诊的消息，确诊期间儿子很害怕很担心，得知爸爸终于有所好转，平日里在家一起玩魔方比赛的父子俩，隔着屏幕玩起了魔方比赛。

7/10穿防护服的爸爸 准备读小学一年级的孩子，由于疫情发生不能出门，在看电视上看到穿防护服的爸爸，凭着印象画出了爸爸穿防护服的样子，孩子：穿防护服的爸爸在消灭病毒，是我心中的英雄，爸爸加油。

8/10给妈妈的第一封信 妈妈是一名妇产科护士，疫情期间，虽然每天能够见妈妈，却再也不能靠近她，于是孩子偷偷给妈妈写了第一封信，却没能给妈妈，孩子：希望妈妈可以保护好自己，疫情可以早点结束，每家都过上幸福的日子。

9/10我们在行动 在这场没有硝烟的战场中，没有人是局外人， 我们没有白色铠甲，但却有着磅礴的大爱， 让我们一同携手，守护好白衣天使们的家！ “白衣天使的孩子守护计划”在行动， 我们用行动和爱心陪伴白衣天使的孩子成长， 让因疫情短暂失去父母陪伴的孩子们感受到温暖！