北京协和医学院举行2019年开学典礼 1800余新生开启医学之旅

院校长王辰叮嘱新生：大家走在医学之路上，不要怕路遥远，不要怕路艰辛。每个人身负重任，要心怀使命。

“大家走在医学之路上，不要怕路遥远，不要怕路艰辛。每个人身负重任，要心怀使命。”8月30日上午，北京协和医学院举行2019年开学典礼，中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰如此叮嘱协和新生。

开学典礼在雄壮的国歌声中拉开序幕。全体学生先观看了开学典礼迎新短片《心有所笃 必达远方》，学习了解学校发展历程和教育理念，感受体悟协和精神和文化传承。

王辰为学子们阐述协和的文化精神时说，协和人有三个特性：第一是自省，无论是普通医生还是教授，都要凝练出自省的特质；第二是专注，在科研及临床工作中，要心无旁骛地将头脑和体力用于其中；第三是有悲悯之心，应考虑病人的利益和医学的发展。

王辰鼓励并寄语学生们，“协和对学生的要求是：希望培养出一些有思想者、有操守者、有执守者，一些能够真正吃苦，而且甘于吃苦，进而成其高贵的学生。所以，协和同学要心怀初心使命，珍惜受协和精神熏陶浸染、促其学业事业发展的机会，不逐功利而求功业，不混江湖而打江山。”

据了解，今年协和医学院新生中，研究生共有1610人，其中硕士776人、博士834人。临床医学八年制2019级高招85人。与此同时，护理专业普通班和卓越班2019级总共招收144人。总体上，新生人数与去年持平。

“我决心竭尽全力，除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求……”1800余名新生庄严宣誓，铮铮誓言响彻这所百年老校碧瓦青墙、静谧端庄的校园。

药用植物研究所教授孙晓波代表教师发言，希望协和学子不忘协和初心，牢记协和使命，体会协和美好，传承协和精神，打造协和传奇，为谋求人民健康福祉作出贡献。

2019级硕士研究生杨逸成代表新生发言，表示“协和人”也是“追梦人”，肩负着继续引领祖国医学事业发展的重任，是实现健康中国战略的生力军，将个人医学梦融入到国家卫生健康事业发展大潮中，以梦为马，不负韶华。

开学典礼后，王辰院校长为“4+4”临床医学试点班和首届卓越护理人才贯通培养改革试验班的同学们讲授了开学第一课《关于医学》。(北京协和医学院供图)