我们毕业啦！北京协和医学院举行2019届毕业典礼

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰勉励学子

人民网北京7月10日电 9日上午，北京协和医学院2019届毕业典礼暨学位授予仪式在北京首都剧场举行。中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰，中国医学科学院北京协和医学院书记吴沛新、副院校长李青、副院校长张抒扬、副书记姚龙山、副书记王云峰、副院校长张勤、副院校长王健伟，清华大学副校长杨斌，学校两院院士、师生代表和毕业生亲友等2000余人齐聚典礼现场，共同见证1392名毕业生开启人生新旅程。

典礼现场大家共同观看毕业纪念短片，重温与母校同发展、共成长的协和年华。雨燕合唱团合唱校歌《协和颂》，以歌声表达了医者的责任担当与毕业生对母校的眷恋不舍。歌声中，2019届优秀毕业生手持“文海奖牌”，身着学位服井然有序地步入会场，重现百年协和毕业典礼的经典场景。

副院校长李青宣布学位评定委员会2019年学位评定结果，授予186名毕业生学士学位，601名毕业生硕士学位，552名毕业生博士学位。姚龙山宣读关于表彰2019届优秀毕业生的决定，授予69名同学“2019届北京地区高校优秀毕业生”荣誉称号，138名同学获得“北京协和医学院2019届优秀毕业生”荣誉称号。

临床医学八年制博士毕业生贺渝淼、护理学院本科毕业生杨思琪、药物研究所博士毕业生刘天琪作为毕业生代表，回顾了在校期间学习和生活的经历，分享了对协和精神的感悟，感谢母校和老师们的悉心培育，表示将以协和赋予的扎实的专业知识，秉持“科学济人道”的理念，不畏艰险，永远向上，在未来的事业发展中为母校增光添彩。

影像医学与核医学系主任金征宇作为教师代表为毕业生送上深深嘱托，希望毕业生们坚定从医理想，坚持终身学习，重视传承，尊重前辈，不断提高自身的软实力，在时代发展进步和历史长河中不断砥砺前行，怀着火热的心专攻术业，“乘风好去，长空万里，直下看山河。”

优秀校友代表、护理学院2003届毕业生、福建省立医院副院长兼福建医科大学护理学院院长、2019年南丁格尔奖获得者李红教授分享了她在工作中的经历和感悟，他回忆了学生时代的成长和收获，感谢母校提供良好的成长环境和教导培育，叮嘱学子们要记住国家赋予的神圣使命，永葆初心、终身学习、荣誉母校。（北京协和医学院供图）