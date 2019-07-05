舞动新时代“排舞”民族风

拉萨市第二中等职业技术学院藏族学生录制《美丽西藏可爱家乡》教学视频

历经8个昼夜，3000公里，驱车近70个小时，国家体育总局体操运动管理中心资助项目“挖掘与传承中国传统体育文化排舞采风活动走进西藏暨2019年排舞啦啦操公益送培活动”的采风专家组回到了拉萨。《健康西藏动起来》、《美丽西藏可爱家乡》两首原创排舞曲目也在西藏美丽风景的映衬和颠簸曲折的西藏车途中创编完成，专家组在拉萨完成了舞蹈教学和教学视频录制工作，并于西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心篮球馆举行汇报演出。

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。国家体育总局体操运动管理中心副主任郭振明表示，国家体育总局很重视民族体育健身发展，群众参与的愿望也很迫切，通过本次活动我们将藏族文化特色与排舞运动有机融合带到群众面前，完成社会体育指导工作的同时，助力中华民族以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

西藏自治区社体中心书记范振强说，2016年排舞采风活动创编的《哈达》、《藏歌唱起来》等排舞在推广过程中深受人民群众喜爱，国家体育总局体操运动管理中心的援藏带来的不仅是体育工作上的支持，更是一份浓浓的兄弟情。