直击第三届茅台王子杯广场舞公益推广活动四川绵阳启动现场

6月13日，第三届茅台王子杯广场舞公益推广活动暨四川赛区广场舞大赛系列活动在绵阳正式启动。
今年是茅台王子杯广场舞公益活动连续第三年举办。主办方表示，四川赛区广场舞大赛将分别在5个地市举办19场大赛海选培训会，并在海选培训结束后在成都举办半决赛和决赛。
据悉，为了增加活动的趣味性和参与性，在今年四川赛区的海选培训活动中还设置了丰富的展演评奖和答题抽奖环节。在绵阳站的展演评奖环节中，共有10名选手获得优秀舞者奖，每人获得茅台王子酒（金王子）酒一瓶；在提问抢答环节也有20位参与者获得该酒一瓶，现场气氛热烈，在场舞者与观众都积极踊跃参与了这些环节的活动。据了解，未来在成都举行的半决赛和决赛中将设置更多和分量更重的奖项。
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