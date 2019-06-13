组图：2019年国家卫生应急演练暨京津冀联合演练在河北举行

应急救援队现场对患者分类救援 摄影/杨迪

人民网河北6月13日电（记者杨迪） 6月10日至13日，2019年国家卫生应急演练暨京津冀联合演练在河北涞水县举行。演练以某地山区突降暴雨，引发严重洪涝和泥石流灾害，导致大量人员伤亡和医疗卫生机构受损为背景，系统演练了国家、省、市、县四级迅速启动卫生应急响应措施,组织开展重特大自然灾害医学救援,成功救治受伤人员、防控灾后传染病疫情和应对灾害次生危化品泄漏事故。

演练现场共调集紧急医学救援、突发急性传染病防控、突发中毒事件处置3类6支国家卫生应急队伍，动用制式卫生应急车辆150余台、模块化医疗救治帐篷40余顶、救援直升机1架，共有京津冀22家医疗卫生单位的330余人参加了演练。

在演练现场，涵盖了信息报告和先期处置、卫生应急响应、现场医疗急救、移动医院救治、应急心理援助、灾后卫生防疫、次生危化品泄漏事故卫生应急处置等多个环节,并设置检伤分类、手术救治、心理干预、疫情处置、去污洗消等多项演练科目。从防范化解重大风险出发，从底线思维入手，演练设计场景复杂，参与队伍众多，整体协同难度大，专业技术要求高，其实战性、合理性和指导性都很强。经过参演单位的充分准备与密切配合，现场指挥协调顺畅，较好地达到了预期目标，生动地再现了近年来我国卫生应急体系和能力建设的成果。

世界卫生组织应急医疗队战略咨询组西太区主席、中国疾病预防控制中心副主任冯子健向记者介绍，这次演练主要检验卫生应急的不同方面，包括医疗的紧急救援、灾后卫生防疫、次生灾害导致的毒气泄漏场景等，以此来检验卫生应急队伍的应对能力。

谈及为何设置一个化工厂的毒气泄漏演练场景，国家突发中毒事件处置队队长、中国疾控中心职业中毒所副所长孙承业介绍道，目前我国约有28万家化工厂，其中成规模以上企业大概有5万家，在生产过程中难免存在风险隐患，所以要建立起这样一个基于化工园区的应急救援体系，系统应对此类事件，从而减少事件中的人员伤亡，更主要的是减轻对周围人群的伤害。

冯子健指出，近年来，我国参与越来越多各种类型的国际救援，包括自然灾害，埃博拉等传染病的防治等，都以不同方式参与，并在救援过程中很好地展现了中国卫生应急队伍的专业化水平、能力和精神风貌。同时，这也是一个学习、锻炼和提高的过程，对于提升我国整体的卫生应急救援能力，也是非常重要的经验积累。

据介绍，近年来，我国的卫生健康部门坚持底线思维和防范化解重大风险，大力推进卫生应急体系和能力建设，着力提升突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援水平，已初步建立起具有中国特色、行业特点的卫生应急体系，部分领域已达到国际先进水平。特别是党的十八大以来，国家卫生健康委明确了卫生应急“一体两翼”的发展思路，制订出台了突发急性传染病防治、突发事件紧急医学救援两个规划以及加强突发事件卫生应急工作规范化建设的指导意见。中央和地方加大财政投入，在全国31个省份布局建设了58支国家卫生应急队伍，实现了队伍的车载化、帐篷化、集成化和自我保障化，形成了卫生应急现场处置的拳头力量。

记者了解到，目前，我国已有5支队伍通过了世界卫生组织评估，认证成为了国际应急医疗队，占到了国际应急医疗队总数的1/5。国家卫生应急队伍在重特大突发事件处置、国际应急救援中发挥了重要作用，成为了中国卫生健康的一张闪亮名片。