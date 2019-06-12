人社部：中国约7.8亿人就业基本盘没变

本报北京6月11日电 （记者李婕）10日，人力资源和社会保障部对外发布《2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。公报显示，2018年末全国就业人员77586万人，其中城镇就业人员43419万人。2018年，各类留学回国人员总数为51.94万人。改革开放至2018年底，中国累计有365.14万人选择在完成学业后回国发展。

公报从劳动就业、社会保险、人才人事、劳动关系等方面展示了中国人力资源和社会保障事业取得的新发展。

劳动就业方面，全年城镇新增就业1361万人，有551万城镇失业人员实现再就业，就业困难人员就业181万人。年末城镇登记失业人员974万人，城镇登记失业率为3.80%。年末全国城镇调查失业率为4.9%。

全国就业人员中，第一产业就业人员占26.1%；第二产业就业人员占27.6%；第三产业就业人员占46.3%。2018年全国农民工总量28836万人，其中外出农民工17266万人。

全年全国共帮助4.9万户零就业家庭实现每户至少一人就业。选派2.8万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。截至2018年末，累计帮扶988万农村建档立卡贫困劳动力实现就业。

2018年末，全行业共有人力资源服务机构3.57万家，从业人员64.14万人。2018年，共为3669万家次用人单位提供人力资源服务，帮助2.28亿人次劳动者实现就业、择业和流动服务。

社会保险方面，全年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计57089亿元，比上年增加8509亿元，增长17.5%；基金支出合计49208亿元，比上年增加7228亿元，增长17.2%。

其中，年末全国参加基本养老保险人数为94293万人，比上年末增加 2745 万人。全年基本养老保险基金总收入55005亿元，基金总支出47550亿元。年末基本养老保险基金累计结存58152亿元。2018年7月1日，建立实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，2018年调剂比例为3%，调剂基金总规模为2422亿元。

年末全国参加失业保险人数为19643万人，比上年末增加859万人。全年失业保险基金收入1171亿元，基金支出915亿元。年末失业保险基金累计结存5817亿元。全年共为452万名失业人员发放了不同期限的失业保险金，失业保险金月人均水平1266元。全年发放稳岗补贴惠及职工6445万人，发放技能提升补贴惠及职工60万人。

年末全国参加工伤保险人数为 23874万人，比上年末增加 1151万人。全年工伤保险基金收入913亿元，基金支出742亿元。年末工伤保险基金累计结存1785亿元（含储备金294亿元）。

人才人事方面，2018年，全国共有1495万人报名参加专业技术人员资格考试，292.3万人取得资格证书。截至2018年末，全国累计共有2913万人取得各类专业技术人员资格证书。2018年末全国共有技工院校2379所，在校学生341.6万人。

劳动关系方面，2018年全国企业劳动合同签订率达90%以上。截至2018年末，全国报送人力资源社会保障部门审查并在有效期内的集体合同累计175万份，覆盖职工1.55亿人。

(责编：李栋、孙博洋)