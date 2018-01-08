原标题：晋南首家“医养结合中心”落户平阳府

近日，山西省市级医养结合试点单位，晋南大型医养中心—临汾尧都仁和中西医结合医院和临汾市尧都区老年医养中心，在临汾市尧都区建成并投入运营。



医养结合中心启动仪式

该院董事长阮灿雄发表讲话：2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，在“健康中国”国家战略的引领下，在区委区政府以及行政主管部门的正确领导与大力支持下，临汾尧都仁和中西医结合医院全体员工将不忘初心继续前行，主动承担社会责任，积极践行公益事业。

在临汾首推“医养结合”模式

临汾尧都仁和中西医结合医院在山西省临汾市率先实行医疗与养老相结合的“医养结合”新模式。该医院建筑面积20000㎡，可设置医疗床位212张，现有员工近200人，科室齐全设备精良。

医养中心建筑面积9000平米，可设置200张养老床位，现有专业医技人员16人。购置了配备了德国腰背训练设备、美国牵引设备、SET训练设备、水疗床、脑循环治疗仪、综合肌力测试仪等先进康复设备。为老年人提供了康复理疗、营养膳食、老年课堂、休闲娱乐、紧急救助等服务。该医养中心坚持“让老年人老有所医、老有所养”的办院理念，将为全面建成小康社会贡献应有的力量。



体验先进康复设备

启动“名医工程”，助力“医养结合”

该院的“名医工程”于当天正式启航，宗旨是“汇聚京晋陕名医，服务临汾老百姓”，从2018年1月开始，每月的第一个星期六，该院将特邀北京陕西山西的名医亲临现场为临汾百姓诊疗，让他们在家门口也能安全便捷的享受名院名医提供的优质医疗服务。据悉，该院还成立了“医共体工程”，宗旨是“向全社会共享并发挥仁和中西医结合医院在设备、环境、人才、技术、服务等方面的资源优势”，率先建立“资源共享型医院”。“名医工程”与“医共体工程”将大大提升医院服务水平，助力“医养结合”新模式。