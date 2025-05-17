双汇参展第二十二届中国（漯河）食品博览会

5月16日，第二十二届中国（漯河）食品博览会在漯河国际会展中心开幕。本届展会以“世界眼光、中国经典、河南名品”为主题，吸引了1268家企业报名参展。

作为漯河食品产业的龙头企业，双汇在此次展会上的表现格外引人注目。据悉，本届食博会双汇展厅面积136平方米，设置有4个展示模块，分别是美式产品展区、肉制品综合展区、生鲜产品展区、调料综合展区，共展出四大类260余种，参展产品涵盖了包装肉制品、生鲜猪产品、禽产品、调味料等丰富的产品群。

开幕式上，双汇发展董事长万宏伟称，本届食博会不仅为国内外食品企业搭建了一个展示产品、交流技术、洽谈合作的广阔平台，更是漯河向世界展示中国食品工业发展成就和独特魅力的重要窗口，对推动中国食品走向世界，具有十分重要的意义。

近年来，按照董事会“产业化、多元化、国际化、数字化”战略方针要求，双汇不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。

万宏伟表示，作为漯河本土企业，多年来，双汇持续加大在科技创新、产品研发、品质管控等方面的投入，建立有国家级企业技术中心和多个肉品研发创新平台，形成了从农田到餐桌的全产业链研发体系，不断满足消费者日益多样化、个性化的消费需求，让双汇的产品走进千家万户。​

站在新的发展起点，双汇将以此次食博会为契机，坚持创新驱动发展战略，加大在科技创新、产品创新、商业模式创新和数字化创新方面的探索与实践，为漯河食品产业的繁荣发展，为中国食品工业的进步贡献更多的双汇力量。