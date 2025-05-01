国家卫生健康委对近日肖某引发舆情问题开展调查

国家卫生健康委新闻发言人表示，近日，我委关注到中日友好医院胸外科肖某被举报所引发的相关舆情。我委已成立调查组，坚持实事求是、客观公正原则，联合有关方面对事件涉及的肖某、董某及有关机构等进行认真调查核查，对发现的违法违规问题将依法依纪严肃处理。