关口前移！国家医保局开展智能监管改革试点

新华社北京4月25日电（记者徐鹏航）记者25日从国家医保局获悉，国家医保局近日印发通知，面向统筹地区和定点医药机构开展智能监管改革试点，推动全国医保系统智能监管子系统应用成效提升，实现监管关口前移，从源头上减少使用医保基金违法违规行为发生。

通知明确，以智能监管改革试点为抓手，带动智能监管事前提醒、事中审核、事后监管全流程工作质效提升。试点地区事前提醒接入二级以上定点医疗机构数超过50%，并逐年提高；配置充分的审核和监督检查力量，对检出“明确违规”的医保基金结算清单相关医保费用直接拒付；定期开展事后数据筛查，积极探索开展大数据监管应用。

通知要求，试点地区搭建场景监控模块，通过接入定点医药机构端硬件设备抓取生物特征、人脸识别，并与定点医疗机构就医结算信息、定点药店购药信息等进行比对分析，发现“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为疑点信息。实现血液透析、康复理疗、精神病院等重点场景的全覆盖，在不影响患者正常就医、不干预正常诊疗活动、不增加医务人员额外负担情况下，实现远程实时监控。

根据通知，各省级医保局对照“试点目标”，统一向国家医保局报送改革试点地区3个、试点单位10家。国家医保局加强对试点地区、试点单位的实地调研、跟踪指导、经验总结，并推广全国。