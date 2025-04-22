光学技术提升胃肠肿瘤手术治疗效果

本报广州4月21日电 （记者贺林平）“传统腹腔镜就像雾中行车，而膜导航为外科医生装上了‘透视眼’。”日前，由广东中山大学附属第三医院首创的手术导航系统在广州发布。该系统成功破解“膜解剖”可视化难题，使胃肠肿瘤手术的系膜完整率从75%升至98%。

“膜解剖”是什么？中山大学附属第三医院胃肠外科学科带头人、胃肠手术功能保护研究中心主任卫洪波介绍，膜结构存在于人的组织器官表面。以胃肠肿瘤手术为例，术中除了要把肿块、淋巴进行清扫，还需要保持器官表面膜结构的完整，如果手术中损伤重要膜结构，可能出现癌细胞转移、功能损伤等不良后果。但仅依靠传统腹腔镜施行复杂手术，薄如蝉翼的筋膜层常因辨识困难导致误伤。

作为中山大学附属第三医院拥有独立知识产权的医工交叉融合产物，“膜导航”系统激发筋膜自发荧光形成天然对比剂，通过光吸收差异强化解剖界面，术中实时呈现金色筋膜边界，“相当于给筋膜层打上生物荧光标记，无需任何造影剂。”卫洪波表示。

效果方面，系统使手术平面分离精度达亚毫米级，有效保护自主神经丛，并促进系膜完整切除，使胃肠肿瘤手术的系膜完整率从75%升至98%，手术根治效果得到显著提升。医院的临床试验显示，该技术辅助下胃肠道手术出血量减少40%，术后肠功能恢复时间缩短2—3天。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 13 版）