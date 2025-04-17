我国充分发挥中医药优势保障运动健康

新华社北京4月17日电（记者 田晓航）记者从国家中医药管理局17日举行的新闻发布会获悉，我国充分发挥中医药特色优势保障运动健康，已有2000余家二级以上公立中医医院设置骨伤科、针灸科、康复科，1300余家二级以上公立中医医院设置推拿科。

国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司司长严华国介绍，国家中医药局高度重视运动健康相关工作，持续加强中医医院相关科室建设，同时建设了一批相关专业的国家中医优势专科，制定推广了包括急性腰扭伤、膝关节创伤性滑膜炎、踝关节扭伤等在内的一批中医优势病种诊疗方案，不断提高中医药防治诊疗运动系统相关疾病的能力和水平。

与此同时，国家中医药局积极发挥中医运动养生在健康促进、慢性病预防和康复中的作用，自2022年开始实施医体融合强健行动，鼓励有条件的中医医院教授传统体育项目，指导康复期病人练习适合的传统体育项目；在中医药文化传播行动主题活动中，通过现场教学、互动体验等形式，带领群众练习八段锦、五禽戏；在校园中医药文化主题日活动中鼓励青少年了解练习传统体育项目。

“我们还注重加强科研支撑和人才培养，依托中国中医科学院望京医院建设了全国中医运动医学中心，布局建设了相关领域的重点研究室，开展中医药防治运动系统相关疾病研究，开展中医运动医学重点学科建设，培养学科带头人、学科骨干和学科团队。”严华国说。

据了解，下一步，国家中医药局将在持续提升中医药支撑和保障运动健康的能力、进一步加强中医运动医学重点学科和人才培养等的同时，推进中医运动养生科普宣传和传统体育项目推广普及，倡导个人和家庭积极练习太极拳、八段锦等传统体育项目，鼓励在机关、企事业单位推广普及传统功法工间操，鼓励将儿童青少年脊柱健康、视力健康等方面的保健操纳入学校体育课程和课间操。