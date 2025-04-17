张群：个体化体检助力慢性病早期筛查与健康管理

“个体化体检在慢性病早期筛查与健康管理方面发挥着重要作用。”近日，江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院、江苏省妇幼保健院）健康管理中心主任、南京医科大学公共卫生学院健康管理学系主任张群在做客人民健康推出的“人民健康会客厅”栏目时表示，精准筛查与个性化干预，能够有效识别潜在健康风险，提升疾病防控效能。

慢性病早期往往缺乏明显症状，许多潜在健康风险因素可能被忽视，导致许多患者出现临床症状时已处于疾病中晚期，错过最佳干预时机。张群认为，早期发现慢性病风险因素至关重要，而个体化体检能够通过精准筛查发现潜在疾病风险因素。

目前，很多人对体检项目的选择存在困惑，检查不足和过度检查的问题同时存在。“个体化体检的核心在于‘精准分层’，伴随科技进步发展，现在可以通过AI智能问卷（涵盖生活习惯、家族史、既往病史等）和大数据融合生成健康画像，结合评估模型进行风险分层，最终形成‘1+X’套餐。”张群解释说，“1”为基础必查项，是建议人人都要进行的检查；“X”为专项增补项，根据风险等级动态调整，形成不同层级的检查项目推荐。这种模式既避免过度检查，又减少漏检，真正实现千人千策。

分享中，张群还提到，肥胖是代谢性疾病的重要危险因素之一。有研究表明，肥胖会增加糖尿病、高血压、心血管疾病、肿瘤等慢性疾病的风险。“不同肥胖类型引发的疾病风险也有所不同。体检中也应关注腰围、臀围、人体成分分析等指标，而不仅仅是体重和BMI。此外，如血糖、胰岛功能、胰岛素抵抗、内脏脂肪含量、肝脏弹性等指标也应考虑。如果有打鼾、白天嗜睡等情况，还建议进行睡眠监测等。”对于肥胖干预，张群认为应从生活方式入手，充分评估当前营养状况和饮食习惯、运动能力和风险等因素，并在此基础上进行干预，实施科学、精准的个体化健康管理。