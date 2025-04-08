化体育“流量”为消费“增量”

【一线讲述】

在经济社会快速发展的当下，体育消费呈快速增长态势，成为城市经济发展的新动能。在这一背景下，如何进一步拓展体育消费空间，推动体育消费潜力释放呢？我们山东青岛西海岸新区找到了自己的答案——做强“体育+”，开辟文旅体融合新赛道。

4月6日七点半，2025青岛西海岸新区半程马拉松赛在西海岸金沙滩啤酒城鸣枪起跑，来自全国各地的15000名马拉松爱好者相聚西海岸。今年是青岛西海岸新区第八次举办半程马拉松赛，这几年，我亲眼见证了赛事从最开始不足千人到逾万人报名参与，感受到越来越多游客对这座城市的认可。

如何进一步将这场全区规模最大的路跑赛事办出新意、办出特色？我和同事们早早就开始讨论、策划。

我们在2024年马拉松赛中设置了新区农特产品、非物质文化遗产展示区等，丰富了参赛者的文化体验，收到了不错的反响。今年，我们不仅延续了这一亮点环节，还在现场积极推介特色旅游线路，所有参赛选手可凭借参赛证明免费或优惠游览新区各大旅游景点。

我们深知，一场足球赛不仅是90分钟的竞技，更可以成为探索城市魅力、提振消费的新起点。近年来，赛艇、青岛时尚体育节等高水平体育赛事也如雨后春笋般在新区出现，借着一系列体育赛事的“东风”，我们积极拓展“体育+旅游”“体育+购物”“体育+夜市”等“体育+”消费场景，深入探索文化、体育、旅游融合的新场景、新体验、新赛道，有效释放体育赛事的溢出效应。比如，在中超青岛西海岸队主场附近，我们建设打造了乔家洼夜市，进一步盘活当地“夜市经济”。自2024年3月启用以来，乔家洼夜市共吸引客流量168万人次，累计销售额达3000余万元。

不懈努力换来可喜成果，2024年新区承办各类赛事活动80余项，累计参与人数30万人次，拉动消费超1.5亿元。作为省级体育消费试点区，我们还成立了省内首个区级体育产业联合会，推出2025年“赛事100”计划，真正化体育“流量”为消费“增量”。

（本报记者刘艳杰、朱楠 本报通讯员陶雯雯采访整理）