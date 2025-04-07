黄天荫：医学教育拥抱AI时代 科技创新赋能全民健康

在2025世界数字健康论坛期间，清华大学副教务长、清华大学医学院院长黄天荫教授在接受人民健康访谈时，围绕医学教育创新、AI技术应用及健康中国未来发展等话题，分享了自己的观点。

黄天荫教授指出，“随着医疗模式向数据化、数字化转型，医学教育需从根本上革新。清华大学医学院将采取两大核心举措：一是课程体系升级，在本科、硕士及博士阶段融入数字化与AI技术教育，帮助学生掌握智能辅助诊疗工具的应用场景与伦理规范；二是师资能力提升，推动教师团队适应技术变革，通过跨学科合作培养‘AI+医疗’复合型师资，实现教学理念与技术发展的同步迭代。未来两到三年内，医生将在AI辅助环境中工作，不掌握相关技能的医护人员可能面临职业挑战。”黄教授还呼吁全国医学院校共同推进医学教育创新，以应对全球医疗数字化浪潮。

针对糖尿病视网膜病变这一致盲性疾病，黄教授团队研发的AI筛查模型已在30余个国家落地应用。相较于传统人工筛查模式，该模型通过AI分析眼底图像，可精准识别早期病变，尤其适用于基层医疗资源匮乏地区。“我们的目标是让早期筛查覆盖社区与全科诊所，而非仅依赖三甲医院。”黄教授表示，该技术成本低、效率高，已获多国政府认可，但仍需根据不同国家医疗体系特点进行适应性调整。未来，团队计划将AI算法集成至便携式设备，进一步扩大筛查覆盖面，降低获得高质量筛查的门槛。

谈及《“十四五”国民健康规划》收官之年以及“健康中国行动”的重要中期节点，黄天荫教授建议，需以预防医学为核心，通过数字化工具实现疾病早期干预与健康人群动态监测；同时借助AI、大语言模型等技术优化基层医疗资源配置，缓解老龄化压力；此外，应加速推动数字技术与医疗体系深度融合，在“十五五”规划中构建智慧医疗生态，全面提升全民健康水平。