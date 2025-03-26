挖掘消费潜力  创新消费场景

工作日的上午，永辉超市天津SM广场店还没开门，门口已经排起了长队。9点半营业后，很多顾客直奔胖东来商品专区，尽管采取了限购措施，但没过多久，有些商品就被抢购一空，不时有工作人员补货。

走进店内，水果拼盘按照甜度划分并标记了建议食用顺序，生鲜及食品区域都标记了加工时间和销售时限，烘焙区已开始排队。“看着放心，买了开心。”一位顾客告诉记者。虽然超市不在天津市中心，但依旧吸引了其他城区的大量客源。

近年来，天津着力提振消费，努力构建“大消费”格局。据统计，当地监测的430家商贸流通企业在春节假期累计实现销售额21.9亿元，同比增长7.1%；累计客流量达1776.3万人次，同比增长6%。

天津市商务局局长孙剑楠介绍，国家加力支持消费品以旧换新政策出台后，天津市先后制定出台了汽车报废更新、家电以旧换新、家居“焕新”等5个细化实施方案，将空气净化器、智能马桶、洗碗机等24类家装厨卫产品纳入补贴范围，惠及更多消费者。同时当地还组织700余家企业共2000多家线下门店，以及多个线上平台参与活动。2024年，天津全市商务领域累计向消费者发放以旧换新补贴资金26.8亿元，直接拉动消费超200亿元；举办了促消费标志性活动超2000场次，新消费场景持续拓展；全市居民人均消费额比上年增长2.5%，限上新能源汽车、家电、化妆品等升级类消费品零售额同比分别增长22.7%、32.3%和14.8%。

除了持续挖掘消费潜力，当地还积极创新消费场景。去年5月，永辉宣布学习胖东来超市。调改后的永辉超市SM广场店于今年1月18日交出首周成绩单：累计销售额1630万元，日均233万元，较调改前增长近8倍；累计进店客流近30万人次，日进店客流量较调改前增长6倍。

此外，超市内还设置了便民服务区，为顾客提供免费的餐具、吸管、糖果、打包绳、冰袋，并增加了微波炉、血压仪、轮椅等服务设施。在商品结构上，重新规划单品，新增单品占比70.3％，梳理后商品结构达到胖东来商品结构的90％以上。“调改后，我们销售了更多新产品，取得了首店效果。”永辉超市天津区公共事务总监董磊说。

首发、首店、首秀……天津在消费领域不断探索推出新产品、新业态、新模式，进而活跃市场。天津市商务局消费促进处副处长徐志强介绍，今年还将重点围绕商圈建设、培育首发集聚区做功课，让首发经济成为促进消费增长的新引擎。

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 10 版）