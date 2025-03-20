打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活>>人民投诉>>曝光台

人民直击丨当“车辆统筹”披上车险外衣

金慧慧 陈叶欣
2025年03月20日10:04 | 来源：人民网
小字号

消费被“坑”，优惠难享，维权碰壁？2025年政府工作报告提出，实施提振消费专项行动，并提及制定改善消费环境专项措施。人民网《人民直击》推出系列报道，聚焦多种消费场景下的痛点、堵点，探讨如何进一步营造放心、舒心的消费环境。

原标题：人民直击丨当“车辆统筹”披上车险外衣

　　消费被“坑”，优惠难享，维权碰壁？2025年政府工作报告提出，实施提振消费专项行动，并提及制定改善消费环境专项措施。人民网《人民直击》推出系列报道，聚焦多种消费场景下的痛点、堵点，探讨如何进一步营造放心、舒心的消费环境。

　　“哥，肯定是真的，放心吧。”

　　有消费者反映，买车险时推销员反复表示是真的，到手却是车辆安全统筹服务。

　　车辆安全统筹指车主通过缴纳统筹费用来应对交通事故等风险，是运输行业内部的互助行为。近年来，这项服务被以车险名义销售，相关投诉激增。

　　近期，人民网《人民直击》记者采访发现，一些推销员谎称保险公司员工，向消费者推销的保险实际是车辆安全统筹服务。有消费者发现后要求退款，迟迟得不到处理；有消费者出事故才发现，当初购买的不是保险，影响赔付。

　　保险变统筹，退款无果

　　闫鹏是广东的一名网约车司机。他在人民网“人民投诉”平台留言称，自己买车险被骗，对方不退款。

　　2024年8月6日，闫鹏接到一名自称平安保险推销员小刘的电话，其表示闫鹏的车险快到期了，续保有优惠。

　　闫鹏提供的聊天记录显示，小刘发给他4张报价单，前两张写有“中国平安”，后两张没有这4个字，后者比前者便宜2000元左右。

　　“第一二张是平安的原价，第三四张是这边给您做的优惠折扣报价。”小刘解释说。

　　闫鹏对最后一张报价单比较满意，讨价还价后，对方又优惠了900元。

　　付款前，闫鹏向小刘确认是否为平安保险，对方表示肯定。但闫鹏发现，对方发来的两个付款码是河北和山西的公司，并非平安保险。

　　“是平安的。”小刘表示，“哥，肯定是真的，放心吧。”

推销员回应保单信息。受访者供图

推销员回应保单信息。受访者供图　　

　　北京岳成律师事务所律师程亚慧表示，若查实服务提供方和收款方不是同一公司，且收款方隐瞒真实情况，则服务提供方可能涉嫌欺诈，收款方可能涉嫌协助欺诈或洗钱等违法行为。

　　闫鹏表示，他之前买的是平安保险，小刘给的报价单写有“中国平安”，最终选择相信她。付款后，闫鹏收到的并非平安保险的保单。

　　对外经贸大学保险学院教授王国军介绍，车辆安全统筹服务借用保险机制向参与者提供保障，本身不具有保险属性，属于交通运输行业内部的互助行为，服务提供方未经保险监管部门审批，消费者权益不受保险法保护。

　　闫鹏意识到被骗，要求退款。他表示，一番拉扯后，财务承诺在他提交退保资料15个工作日后退款，但他至今未收到。

　　闫鹏提供的服务单上方的抬头是中昇汽车安全服务（河北）有限公司，下方的公章是中昇汽车交通服务河北有限公司。记者在国家企业信用信息公示系统未发现上述名称，但找到了中昇汽车安全统筹服务（河北）有限公司（以下简称中昇公司），该公司注册地址和服务单一致。

服务单上显示两个不同的公司名称。受访者供图

服务单上显示两个不同的公司名称。受访者供图　　

　　国家企业信用信息公示系统显示，中昇公司2022年成立，有6家分公司，其中4家已注销。2024年6月7日，该公司被河北省邯郸市丛台区市场监管局列入经营异常名录。

　　记者使用企业信用查询工具检索发现，截至3月11日，该公司涉及司法诉讼80多条，包括商业合作、侵权责任和保险等纠纷，被列为失信被执行人。

　　近日，就上述情况，记者多次致电中昇公司服务单上的客服电话，一直无人接听。记者致信该公司年报公布的邮箱，截至发稿未获回复。

　　记者以消费者名义致电丛台区市场监管局，接线人员表示该公司归日月城分局管辖。日月城分局接线人员表示，有关中昇公司的投诉很多，去年6月已将其列入经营异常名录。

　　程亚慧表示，个人或公司冒充保险公司销售车辆安全统筹服务，被发现后不予退款，违反消费者权益保护法，涉嫌欺诈，应承担退款和赔偿损失等民事责任，情节严重的可能面临行政处罚或刑事责任。

　　统筹不保险，2万多元修车费自己垫

　　江苏的刘峰因购买车辆安全统筹服务陷入赔偿纠纷。

　　刘峰在浙江省桐乡市追尾了一辆私家车。经过事故认定后，两车被拖去当地一家修理公司。他随后联系了当初购买统筹服务的公司。他表示，此前不知道买的是统筹服务，介绍人说是保险。

　　刘峰提供的聊天记录显示，统筹服务公司理赔员让刘峰提供事故认定书等材料，并表示让修理公司联系自己，以便定损。

　　十几天后，刘峰得知统筹服务公司和汽车修理公司未就定损达成一致，他让统筹服务公司将车拖到对方认可的修理公司。“我跑车的，实在耽误不了太长时间啊。”

　　刘峰的车拖回后，理赔员表示，“麻烦的事情一大堆”。其间，刘峰多次询问修车进展，理赔员一直表示快了。

　　事故发生一个月后，刘峰才拿到车。他表示，一个月没跑车，损失约9000元。

　　刘峰提供的服务单显示，他购买的机动车第三者责任统筹金额是100万元，他追尾的车维修费是6.7万元。刘峰以为维修费由统筹服务公司承担，没想到该公司与那辆车的保险公司未达成一致，不愿承担全额费用。

　　对方保险公司赔付全部维修费后表示，要起诉刘峰追回。刘峰将此事告诉统筹服务公司理赔员，对方表示会应诉。

　　开庭时只有刘峰一人出庭。理赔员未履行陪同承诺，让刘峰把银行账号发给他，他将维修费转刘峰。

　　刘峰被判承担全部维修费，他把判决书发给理赔员，但一直未收到钱款。最终，统筹服务公司同意赔偿刘峰63%维修费，他自己承担了2万多元。6个月后，刘峰才收到钱。

　　企业信用查询平台数据显示，截至3月11日，该统筹服务公司涉及侵权责任、保险纠纷12条。

　　“双方关于维修费的争议，要看合同约定的赔付条件及标准。”程亚慧表示，服务提供方应根据合同约定履行赔偿义务。如消费者因服务提供方过错导致侵权行为，服务提供方应承担相应责任。如被侵权人要求消费者赔偿，其承担赔偿责任后，可依合同约定或法律规定，向服务提供方追偿。

　　投诉激增，专家建议整治

　　近两年，不少网友在人民网“领导留言板”和“人民投诉”平台，反映车辆安全统筹服务相关问题，涉及河北、海南、山东、吉林和辽宁等地。

　　今年2月，中国消费者协会发布的2024年全国消协组织受理投诉情况分析显示，“车辆统筹保险”投诉激增，主要问题有冒充保险销售、售后理赔难、退保难。

　　去年10月，王红从一名声称卖众安保险的推销员手里买完保险后，在众安保险公众号上没查到保单。

推销员回应保险公司名称。受访者供图

推销员回应保险公司名称。受访者供图　　

　　仔细查看服务单后王红发现，自己买的是众安联合（海南）汽车服务有限公司诸城分公司（以下简称众安联合诸城公司）的车辆安全统筹服务。她表示，去年12月她要求退款，推销员不回应，公司客服答应退款却一直未退。

推销员提供的收款码显示“众安收银台”。受访者供图

推销员提供的收款码显示“众安收银台”。受访者供图　　

　　3月11日，记者拨通服务单上的客服电话，询问退款进展，接线人员表示，会让售后联系推销员提交退款手续。记者追问是否有进展，对方挂断电话。

　　次日，众安联合诸城公司工作人员回电称，诸城市市场监管局要求处理投诉。他表示，推销员是中介，已终止合作，由于对方未退佣金，耽误了进度，会在2到3个工作日退还全款。

　　此后，王红表示，众安联合诸城公司负责处理投诉的工作人员称，先退还公司收入部分，“剩余在中介机构的费用我们一起追回。”王红称已收到“公司收入部分”退款。

　　就上述问题，记者以消费者名义致电诸城市市场监管局，接线人员说：“不是我们这边受理，建议打12345。”他表示，据他了解，该局去调查过，企业经营没问题，会再核实企业是否存在违法行为。

　　诸城由山东省潍坊市代管。记者随后拨打了潍坊市12345热线，接线人员表示，诸城市市场监管局今年2月底反馈，众安联合诸城公司没有办理保险经营许可，骗取保费，属于欺诈，需向所在地公安机关报警。

　　潍坊市12345热线回电称，诸城市市场监管局答复表示，经调查，未发现商家虚假宣传情况，所有的消费者信息由中介机构人员转发，商家不清楚其宣传手段。

　　程亚慧表示，对服务作虚假或引人误解的宣传，对消费者提出退还服务费的要求故意拖延的行为涉嫌欺诈。服务提供方是否直接对中介机构的行为担责，取决于是否尽到对其的监管义务及合同约定。若查实服务提供方或中介机构的欺诈行为，市场监管部门可责令改正、没收违法所得、处以罚款，情节严重的可吊销营业执照。

　　她表示，若服务提供方以非法占有为目的，骗取数额较大财物，则涉嫌合同诈骗，由公安机关立案侦查。若市场监管部门查处服务提供方涉嫌行政违法行为过程中，发现涉嫌刑事犯罪的，应当移送至公安机关立案侦查。

　　去年12月，中国保险行业协会等发布关于“机动车辆安全统筹业务”的风险提示，称经营者不是持牌保险机构，缺乏严格的监管约束，易出现资金链断裂、“跑路”等现象。

　　王国军表示，目前，车辆安全统筹服务提供方以普通企业标准在市场监管部门注册成立，资金管理和使用缺乏有效监管，乱象频发，亟待整治。

　　（文中闫鹏、刘峰、王红为化名）

(责编：崔元苑、李源)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部