金慧慧 陈叶欣

消费被“坑”，优惠难享，维权碰壁？2025年政府工作报告提出，实施提振消费专项行动，并提及制定改善消费环境专项措施。人民网《人民直击》推出系列报道，聚焦多种消费场景下的痛点、堵点，探讨如何进一步营造放心、舒心的消费环境。

原标题：人民直击丨当“车辆统筹”披上车险外衣

消费被“坑”，优惠难享，维权碰壁？2025年政府工作报告提出，实施提振消费专项行动，并提及制定改善消费环境专项措施。人民网《人民直击》推出系列报道，聚焦多种消费场景下的痛点、堵点，探讨如何进一步营造放心、舒心的消费环境。

“哥，肯定是真的，放心吧。”

有消费者反映，买车险时推销员反复表示是真的，到手却是车辆安全统筹服务。

车辆安全统筹指车主通过缴纳统筹费用来应对交通事故等风险，是运输行业内部的互助行为。近年来，这项服务被以车险名义销售，相关投诉激增。

近期，人民网《人民直击》记者采访发现，一些推销员谎称保险公司员工，向消费者推销的保险实际是车辆安全统筹服务。有消费者发现后要求退款，迟迟得不到处理；有消费者出事故才发现，当初购买的不是保险，影响赔付。

保险变统筹，退款无果

闫鹏是广东的一名网约车司机。他在人民网“人民投诉”平台留言称，自己买车险被骗，对方不退款。

2024年8月6日，闫鹏接到一名自称平安保险推销员小刘的电话，其表示闫鹏的车险快到期了，续保有优惠。

闫鹏提供的聊天记录显示，小刘发给他4张报价单，前两张写有“中国平安”，后两张没有这4个字，后者比前者便宜2000元左右。

“第一二张是平安的原价，第三四张是这边给您做的优惠折扣报价。”小刘解释说。

闫鹏对最后一张报价单比较满意，讨价还价后，对方又优惠了900元。

付款前，闫鹏向小刘确认是否为平安保险，对方表示肯定。但闫鹏发现，对方发来的两个付款码是河北和山西的公司，并非平安保险。

“是平安的。”小刘表示，“哥，肯定是真的，放心吧。”

推销员回应保单信息。受访者供图

北京岳成律师事务所律师程亚慧表示，若查实服务提供方和收款方不是同一公司，且收款方隐瞒真实情况，则服务提供方可能涉嫌欺诈，收款方可能涉嫌协助欺诈或洗钱等违法行为。

闫鹏表示，他之前买的是平安保险，小刘给的报价单写有“中国平安”，最终选择相信她。付款后，闫鹏收到的并非平安保险的保单。

对外经贸大学保险学院教授王国军介绍，车辆安全统筹服务借用保险机制向参与者提供保障，本身不具有保险属性，属于交通运输行业内部的互助行为，服务提供方未经保险监管部门审批，消费者权益不受保险法保护。

闫鹏意识到被骗，要求退款。他表示，一番拉扯后，财务承诺在他提交退保资料15个工作日后退款，但他至今未收到。

闫鹏提供的服务单上方的抬头是中昇汽车安全服务（河北）有限公司，下方的公章是中昇汽车交通服务河北有限公司。记者在国家企业信用信息公示系统未发现上述名称，但找到了中昇汽车安全统筹服务（河北）有限公司（以下简称中昇公司），该公司注册地址和服务单一致。

服务单上显示两个不同的公司名称。受访者供图

国家企业信用信息公示系统显示，中昇公司2022年成立，有6家分公司，其中4家已注销。2024年6月7日，该公司被河北省邯郸市丛台区市场监管局列入经营异常名录。

记者使用企业信用查询工具检索发现，截至3月11日，该公司涉及司法诉讼80多条，包括商业合作、侵权责任和保险等纠纷，被列为失信被执行人。

近日，就上述情况，记者多次致电中昇公司服务单上的客服电话，一直无人接听。记者致信该公司年报公布的邮箱，截至发稿未获回复。

记者以消费者名义致电丛台区市场监管局，接线人员表示该公司归日月城分局管辖。日月城分局接线人员表示，有关中昇公司的投诉很多，去年6月已将其列入经营异常名录。

程亚慧表示，个人或公司冒充保险公司销售车辆安全统筹服务，被发现后不予退款，违反消费者权益保护法，涉嫌欺诈，应承担退款和赔偿损失等民事责任，情节严重的可能面临行政处罚或刑事责任。

统筹不保险，2万多元修车费自己垫

江苏的刘峰因购买车辆安全统筹服务陷入赔偿纠纷。

刘峰在浙江省桐乡市追尾了一辆私家车。经过事故认定后，两车被拖去当地一家修理公司。他随后联系了当初购买统筹服务的公司。他表示，此前不知道买的是统筹服务，介绍人说是保险。

刘峰提供的聊天记录显示，统筹服务公司理赔员让刘峰提供事故认定书等材料，并表示让修理公司联系自己，以便定损。

十几天后，刘峰得知统筹服务公司和汽车修理公司未就定损达成一致，他让统筹服务公司将车拖到对方认可的修理公司。“我跑车的，实在耽误不了太长时间啊。”

刘峰的车拖回后，理赔员表示，“麻烦的事情一大堆”。其间，刘峰多次询问修车进展，理赔员一直表示快了。

事故发生一个月后，刘峰才拿到车。他表示，一个月没跑车，损失约9000元。

刘峰提供的服务单显示，他购买的机动车第三者责任统筹金额是100万元，他追尾的车维修费是6.7万元。刘峰以为维修费由统筹服务公司承担，没想到该公司与那辆车的保险公司未达成一致，不愿承担全额费用。

对方保险公司赔付全部维修费后表示，要起诉刘峰追回。刘峰将此事告诉统筹服务公司理赔员，对方表示会应诉。

开庭时只有刘峰一人出庭。理赔员未履行陪同承诺，让刘峰把银行账号发给他，他将维修费转刘峰。

刘峰被判承担全部维修费，他把判决书发给理赔员，但一直未收到钱款。最终，统筹服务公司同意赔偿刘峰63%维修费，他自己承担了2万多元。6个月后，刘峰才收到钱。

企业信用查询平台数据显示，截至3月11日，该统筹服务公司涉及侵权责任、保险纠纷12条。

“双方关于维修费的争议，要看合同约定的赔付条件及标准。”程亚慧表示，服务提供方应根据合同约定履行赔偿义务。如消费者因服务提供方过错导致侵权行为，服务提供方应承担相应责任。如被侵权人要求消费者赔偿，其承担赔偿责任后，可依合同约定或法律规定，向服务提供方追偿。

投诉激增，专家建议整治

近两年，不少网友在人民网“领导留言板”和“人民投诉”平台，反映车辆安全统筹服务相关问题，涉及河北、海南、山东、吉林和辽宁等地。

今年2月，中国消费者协会发布的2024年全国消协组织受理投诉情况分析显示，“车辆统筹保险”投诉激增，主要问题有冒充保险销售、售后理赔难、退保难。

去年10月，王红从一名声称卖众安保险的推销员手里买完保险后，在众安保险公众号上没查到保单。

推销员回应保险公司名称。受访者供图

仔细查看服务单后王红发现，自己买的是众安联合（海南）汽车服务有限公司诸城分公司（以下简称众安联合诸城公司）的车辆安全统筹服务。她表示，去年12月她要求退款，推销员不回应，公司客服答应退款却一直未退。

推销员提供的收款码显示“众安收银台”。受访者供图

3月11日，记者拨通服务单上的客服电话，询问退款进展，接线人员表示，会让售后联系推销员提交退款手续。记者追问是否有进展，对方挂断电话。

次日，众安联合诸城公司工作人员回电称，诸城市市场监管局要求处理投诉。他表示，推销员是中介，已终止合作，由于对方未退佣金，耽误了进度，会在2到3个工作日退还全款。

此后，王红表示，众安联合诸城公司负责处理投诉的工作人员称，先退还公司收入部分，“剩余在中介机构的费用我们一起追回。”王红称已收到“公司收入部分”退款。

就上述问题，记者以消费者名义致电诸城市市场监管局，接线人员说：“不是我们这边受理，建议打12345。”他表示，据他了解，该局去调查过，企业经营没问题，会再核实企业是否存在违法行为。

诸城由山东省潍坊市代管。记者随后拨打了潍坊市12345热线，接线人员表示，诸城市市场监管局今年2月底反馈，众安联合诸城公司没有办理保险经营许可，骗取保费，属于欺诈，需向所在地公安机关报警。

潍坊市12345热线回电称，诸城市市场监管局答复表示，经调查，未发现商家虚假宣传情况，所有的消费者信息由中介机构人员转发，商家不清楚其宣传手段。

程亚慧表示，对服务作虚假或引人误解的宣传，对消费者提出退还服务费的要求故意拖延的行为涉嫌欺诈。服务提供方是否直接对中介机构的行为担责，取决于是否尽到对其的监管义务及合同约定。若查实服务提供方或中介机构的欺诈行为，市场监管部门可责令改正、没收违法所得、处以罚款，情节严重的可吊销营业执照。

她表示，若服务提供方以非法占有为目的，骗取数额较大财物，则涉嫌合同诈骗，由公安机关立案侦查。若市场监管部门查处服务提供方涉嫌行政违法行为过程中，发现涉嫌刑事犯罪的，应当移送至公安机关立案侦查。

去年12月，中国保险行业协会等发布关于“机动车辆安全统筹业务”的风险提示，称经营者不是持牌保险机构，缺乏严格的监管约束，易出现资金链断裂、“跑路”等现象。

王国军表示，目前，车辆安全统筹服务提供方以普通企业标准在市场监管部门注册成立，资金管理和使用缺乏有效监管，乱象频发，亟待整治。

（文中闫鹏、刘峰、王红为化名）

(责编：崔元苑、李源)