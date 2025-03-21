许翠萍：“以患者为中心”推进医院高质量发展

在医疗卫生体制改革不断深化的背景下，公立医院高质量发展成为行业关注的焦点。近日，山东第一医科大学第一附属医院副院长许翠萍做客人民好医生客户端《对话院长》栏目时说，公立医院要实现高质量发展，必须以患者为中心，全面提升服务质量和效率。

“通过优化服务流程，医院可以显著缩短患者等候时间，例如，推行预约挂号服务等措施，提升就诊体验。”许翠萍认为，医患沟通是提升患者服务质量的重要环节。通过加强医患沟通，医院可以确保患者充分了解自己的病情和治疗方案，增强患者对医院的信任感。例如，通过播放宣传片、制定标准的医患沟通模式等。同时，医院还可以通过公众号推送就诊通知、携带资料清单等信息，提前为患者提供服务。

许翠萍认为，随着信息技术的快速发展，公立医院应积极引入先进技术，提升医疗服务的智能化水平。通过智慧医院建设，实现医疗信息的互联互通，便于医生及时了解病人的病情。此外，远程医疗技术的引入，包括远程诊断、远程影像、远程病理等，为患者提供了更为便捷、高效的医疗服务。“为此，我们医院引入了云端药学服务系统，助力药学门诊对慢病患者的用药管理，实现了从门诊、住院、居家的全程化药学服务模式。”许翠萍介绍说。

许翠萍同时认为，公立医院应加强多学科协作，采用多学科诊疗（MDT）模式，提升复杂疾病的诊疗水平。通过组织多学科团队共同服务患者，医院可以提供更加全面、个性化的治疗方案。医生负责制定治疗方案，护士不仅是医嘱的执行者，更是治疗方案的积极参与者和反馈者，他们通过日常护理中的观察和交流，及时发现患者的病情变化，为医生提供宝贵的参考信息，帮助调整和优化治疗方案。

“通过一系列探索和努力，医院的服务效率得到了提升，患者也更加满意。”许翠萍说，公立医院的高质量发展不仅需要技术的进步和管理的优化，更需要把“以患者为中心”的服务理念贯穿始终，才能真正实现让人民满意。