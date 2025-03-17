准确把握全面提振消费的务实举措

内需是经济发展的基本动力。习近平总书记指出，要加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为2025年经济工作的首要任务。提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。近日，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》），从提升消费能力、提高供给质量、增强消费意愿、解决制约消费突出矛盾问题等方面部署全面提振消费的七大行动、30条举措，充分体现了从长短期结合角度统筹促消费与惠民生、优供给与扩需求的政策思路，将有力扩大消费需求，更好发挥消费在畅通国民经济循环、拉动经济增长中的积极作用。

一、《方案》是全方位扩大内需的当务之急和长远之策

内需不足是当前我国经济运行面临的突出矛盾，而消费不振的问题尤为突出。2024年我国社会消费品零售总额同比增长3.5%，内需对经济增长贡献率为69.7%，其中最终消费支出贡献率为44.5%，较2023年有所减弱。而另一方面，目前居民消费向发展型、享受型和品质型升级的步伐在加快，以商品消费为主的支出结构正在向商品消费和服务消费并重、服务消费为主的结构转变，决定了我国存在巨大的消费需求潜力。但由于消费支付能力受限，公共服务保障不足和供给不优制约消费意愿提高，潜在消费需求难以有效释放，导致消费的经济增长压舱石作用未能充分释放。在此背景下，《方案》的出台具有三方面重要意义：

一是有助于短期稳增长。通过实施城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动来提高居民消费支付能力，通过加力实施以旧换新、清理消费限制措施等直接释放消费需求。2024年消费品“以旧换新”政策实施取得显著效果，带动新能源汽车、家电、家装等消费超过1.3万亿元；今年进一步扩围至手机、平板、智能手表（手环）“购新补贴”，将带动更多消费品换新升级消费，确保2025年经济增长目标顺利实现。

二是有助于长期调结构。《方案》突出以高质量供给创造有效需求，既包括鼓励优化服务供给，也包括以稳步扩大服务业开放丰富供给；既包括强化品牌意识、延伸消费链条和开拓市场空间，也包括引导智能化、绿色化消费导向，这些举措将有力推动消费从实物型向服务型升级，统筹培育消费新增长点和新质生产力发展，统筹投资和消费，助力实现经济高质量发展。

三是有助于更好满足人民美好生活需要。《方案》强调将促消费与惠民生相结合，通过增收减负、优化供给、改善环境和完善政策等，着力解决居民“能消费、敢消费、愿消费”的堵点，使人民群众能够从丰富多彩、优质便利的消费活动中感受到美好生活的获得感和幸福感，从而实现经济发展与民生福祉的协同提升。

二、《方案》以“三个发力”为重点构建系统性政策体系

作为落实党中央关于全方位扩大国内需求战略决策的重要文件，《方案》顺应我国消费发展的客观规律，着眼于统筹总供给和总需求，着眼于畅通生产、分配、流通、消费的社会再生产大循环，以“三个发力”为重点，形成了系统完备的全面提振消费政策框架。

一是聚焦消费能力提升，协同推进增收、减负和保障。提升居民消费能力是提振消费的根本。既需要促进城乡居民收入持续增长，也需要针对性减轻居民各类支出负担和加强公共服务保障。《方案》从协同推进增收、减负和保障的角度谋划系列措施，包括完善工资增长机制、提高养老金标准、扩大职业技能培训覆盖面，以及强化生育养育、教育、医疗养老和重点群体基本生活保障等，夯实消费增长基础。

二是聚焦优质供给扩容，协同推进放宽准入、扩大开放、优化监管和减少限制。高质量的商品和服务供给是创造有效需求、促进潜在需求转化为现实消费的重要条件。适应服务消费快速发展和商品消费需求提质升级的趋势，《方案》强调扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，优化对消费新业态新模式和跨界融合创新消费等监管措施，清理优化消费限制措施，充分体现出鼓励供给创新、推动供给与消费有效匹配的政策思路。

三是聚焦消费环境优化，协同推进场景创新、权益保障和设施完善。安全、放心、便利的消费环境有助于改善和提升消费体验和满意度，是促进消费活动实现的重要保障。《方案》针对传统消费和新型消费发展中存在的痛点、堵点，从保障休息休假权益、鼓励创新和丰富消费场景，加强消费维权和消费领域信用体系建设，以及完善城乡消费基础设施等方面，推动相关政策形成合力，着力打造“有时间、有场景、有保障、有设施”的立体式消费环境，有助于促进消费可持续增长。

三、《方案》以务实、创新、有效的举措支撑全面提振消费

《方案》深入贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议和全国两会精神，紧扣全面提振消费、全方位扩大国内需求，突出重点、精准施策，系统谋划的30条措施具有务实、创新和有效的突出特点。

一是政策措施具体、务实，针对性和可操作性强。《方案》瞄准消费发展的新趋势新特征，针对制约消费的突出矛盾问题，部署了一系列能落地、可见效的措施。比如，实施农村低收入人口提能增收行动，加力扩围实施消费品以旧换新，允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房，降低住房公积金贷款利率，鼓励带薪年休假与小长假连休，分年限保障“久摇不中”无车家庭购车需求等，释放明确政策信号，有助于引导和稳定消费预期。

二是政策工具组合创新，促消费的政策合力效应突出。《方案》综合运用财税、金融、产业、投资、消费等政策，针对不同领域消费和不同群体灵活使用财政补贴、贷款贴息、超长期特别国债、预算内投资、REITs等工具组合，发挥降低消费门槛、减轻支出负担、支持供给优化、补齐供给服务短板和完善消费设施等积极作用，注重各类政策协同发力、形成政策合力，为提振消费提供全方位支持。

三是坚持发展与改革并举，政策完善与制度建设相结合。《方案》不仅注重解决短期问题，而且注重以制度建设完善促进消费的体制机制。比如，在“城乡居民增收促进行动”中强调要健全最低工资标准调整机制、健全种粮农民收益保障机制和土地增值收益分配机制；在“消费能力保障支持行动”中强调要研究建立育儿补贴制度、健全基本养老保险待遇合理调整机制；在“完善消费配套保障措施”中，强调要完善全口径消费统计制度等，这些有助于为全面提振消费提供长期制度保障。

总体来看，《方案》的出台实施有助于构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，既能有效释放消费潜力，又能推动供给升级，有效发挥市场主导和政府引导作用，把促消费与惠民生、补短板结合起来，必将为经济增长注入强劲动能。

（作者系习近平经济思想研究中心副主任、研究员）