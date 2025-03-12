王宁利委员：全面强化眼科诊疗水平 以“智”助力临床应用

当前，全民健康意识日益提升，眼健康作为国民健康的关键一环，备受重视。全国两会期间，第十四届全国政协委员、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利在做客“人民会客厅·圆桌对话”栏目时建议，要围绕重点人群开展眼疾防治，提升基层医务人员诊疗能力，科学运用人工智能手段并使之成为助力临床工作与医院管理的得力助手。

随着《“十四五”全国眼健康规划（2021—2025年）》的深入推进，我国眼健康事业将关注儿童青少年和老年人两个重点人群作为重点任务。王宁利介绍，“青少年和老年人面对的常见眼部疾病包括眼底病、白内障、青光眼、角膜盲等。近年来，随着相关眼疾防治适宜技术的进步、科学诊疗模式的推广以及眼健康教育的大力普及，青少年近视患病率每年均有下降，近视患病率得到有效遏制，因老年性白内障导致的致盲率也有所下降”。

为更好加强基层眼科事业发展，需要推动优质医疗资源下沉、提高眼科专业能力，构建多层次、可持续的眼健康服务体系。在王宁利眼中，提升医务人员专业水平和诊疗能力是发展基层眼科事业的重要手段。可建立常态化培训机制，通过组织专家讲座、临床技能培训及跨区域学术交流，强化基层医生对常见眼病的规范化诊疗能力，并重点掌握应对复杂病例的前沿技术。与此同时，王宁利呼吁基本药物目录更新能够与时俱进，纳入更多同时具有疗效，经济性及慢病管理优势的眼科创新药物以更好地满足基层的眼病防治的需求。

在人工智能技术的加持下，通过提高筛查诊断的准确性，丰富个性化治疗方案，让“早筛早诊早治疗”落地成为可能。王宁利鼓励眼科医务人员积极运用现代技术，不断探索和完善“创新利器”，推动眼部疾病防治持续优化，并从两方面提出建议：“一方面，在诊断环节辅助医生对眼疾进行分类分期，特别是应用在基层临床，可以缓解当地医疗资源不足的问题；另一方面，以AI技术让远程医疗与分级诊疗结合，通过辅助诊断疾病类型，实现‘眼底一张照，健康早知道’。”

如今，人工智能技术正加速渗透到医院的管理中，王宁利认为，医院可将AI技术聚焦运用在两方面：“一来可以通用大模型为技术底座，依托多模态数据处理能力，为各学科建设垂直开发体系，针对不同科室专业需求进行调优，实现从基础数据解析到临床决策支持的闭环；二来可为医生打造‘数字分身’，让AI系统学习诊疗行为、知识结构及决策逻辑，形成个性化的虚拟助手，打造出数据驱动、人机共治的智慧医疗新范式。”（冯斯正对本文亦有贡献）