构筑全民眼健康防线 多维推进眼科事业迈向新阶段

【观点摘要】

为更好地加强基层眼科事业发展，需要推动优质医疗资源下沉、提高眼科专业能力，构建多层次、可持续的眼健康服务体系。

眼科医务人员应积极运用现代技术，不断探索和完善“创新利器”，运用AI技术让眼疾筛查治疗事半功倍，推动眼部疾病防治持续优化。

——第十四届全国政协委员、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利

做好全生命周期的眼健康管理，不仅要求眼疾的防控和治疗实现全面提质，更强调要以科学、系统的管理手段，对眼部慢性疾病的长期规范诊疗和随访管理。

完善药品供应体系，丰富基层眼科药品矩阵，让基层药品渗透率与需求增速同频。打通基层医疗与公共卫生服务的衔接通道，开展社区眼健康宣教和早期筛查活动，切实搭建早筛早诊早康复的基层眼健康服务体系。

——北京协和医学院眼科主任医师陈有信

眼健康是国民健康的重要组成部分，直接影响着人民的生命质量和生活福祉。如何为广大民众提供更丰富、更科学、更高效的眼健康服务，已成为推动眼科事业持续发展的关键所在。

全国两会期间，第十四届全国政协委员、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利与北京协和医学院眼科主任医师陈有信在做客“人民会客厅·圆桌对话”栏目时，提出要进一步规范眼疾诊疗流程和防治措施，推动建设专业能力强、服务完善的基层眼健康防控体系，并借助AI技术赋能眼科发展，助力群众福祉。

科学防控规范诊疗 守护全民绘就“睛”彩人生

随着《“十四五”全国眼健康规划（2021—2025年）》（以下简称《眼健康规划》）的实施，我国眼健康事业将聚焦全年龄段、全生命周期的眼健康管理，致力于提高人民群众的眼健康水平。为实现这一目标，眼科医疗服务体系不断完善，眼病防治和治疗水平也逐步提升。《眼健康规划》特别关注儿童青少年和老年人两大重点群体，旨在推动眼病防控和治疗取得实质性进展。

“青少年和老年人常见的眼病包括近视、白内障、眼底病、青光眼等。近年来，随着眼疾防治技术的进步以及科学诊疗模式的普及，青少年近视患病率逐年下降，白内障导致的致盲率也有所减少。”王宁利表示。

陈有信认为，“在《眼健康规划》的引导下，眼健康管理工作逐渐从‘防盲治盲’扩展到全生命周期的管理模式。这不仅要求眼疾的防控和治疗质量全面提升，还强调通过科学的管理手段，做好眼部慢性病的长期随访和规范化治疗。”他表示，眼底病等慢性眼病的治疗周期较长，患者需要长期的随访和管理，这要求建立完善的诊疗规范和管理体系，以提升患者的治疗效果和生活质量。

丰富基药“软硬”兼备 织密眼健康基层服务网

《眼健康规划》提出，要加强基层眼科医疗服务能力建设。为提升基层眼科事业发展，首先要解决基层医疗资源不足和药物供应有限的问题。陈有信建议，“为了让更多眼疾患者受益，需要优化药品供应体系，让基层药品的渗透率与需求增速同步增长。这样，患者可以在基层得到及时治疗，减少不必要的上级医院转诊，减轻医疗资源的负担。”

王宁利补充道：“提升医务人员的专业水平和诊疗能力是发展的关键。通过常态化的培训机制，包括专家讲座、临床技能培训和跨区域学术交流，可以帮助基层医生提高对常见眼病的诊疗能力，特别是应对复杂病例的能力。”

同时，陈有信认为，在加强“硬”技术的同时，也要提升公众对眼疾的重视和健康管理的意识。他建议，加强基层医疗和公共卫生服务的衔接，开展社区眼健康教育和早期筛查活动，帮助建立起早筛、早诊、早康复的眼健康服务体系，以降低致盲性眼病的发生率。

借力AI持续探索 为诊疗提质助管理增效

人工智能技术正在为眼科诊疗带来革命性变革。通过提高筛查和诊断的准确性，以及定制个性化治疗方案，AI技术正在推动眼科医疗质量的提升，助力“三早”策略的落地。对话中，王宁利提出，AI技术可从两个方面助力眼科发展：一方面，在基层诊断环节，AI可以辅助医生进行眼疾的分类和分期，缓解医疗资源紧张的问题；另一方面，AI还可以结合远程医疗和分级诊疗，通过开发大模型，推动精准的个性化治疗。

陈有信表示，AI技术已经从辅助诊断扩展到全流程健康管理。在慢性眼病（如眼底病）患者的长期管理中，AI技术的动态监测模型可以帮助实时跟踪病情变化，自动提醒患者复诊和调整用药。此外，AI与电子病历深度整合后，能通过数据挖掘预测并发症风险，为医生提供决策支持。

在医院管理层面，王宁利提出了两个AI应用的方向：“首先，利用通用大模型为技术底座，开发适用于各学科的垂直体系，支持从基础数据解析到临床决策的闭环；其次，为医生打造‘数字分身’，通过AI学习诊疗行为和决策逻辑，形成个性化的虚拟助手，推动数据驱动、人工智能和医生共治的新型智慧医疗模式。”（冯斯正对本文亦有贡献）