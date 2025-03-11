郑春阳：以“需求+技术”驱动美丽行业高质量转型

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行，在“聚焦美丽新消费 共话行业新发展”专场座谈上，第十四届全国政协委员、守正创新生物科技（天津）有限公司董事长郑春阳说，随着消费者对产品的文化内涵和品质要求越来越高，美丽行业正加速向“需求+技术”驱动的高质量发展阶段转型。

在新消费浪潮下，美丽行业在生物技术创新、产品形态变革、商业模式升级方面呈现鲜明发展趋势：在生物技术层面，合成生物学正在重塑原料生产体系，如麦角硫因、胶原蛋白等的高效合成，以及皮肤微生态、检测技术等领域的更新换代，推动着精准护肤与抗衰老产品革新；在产品形态变革方面，呈现出高效化、智能化与绿色化趋势；在商业模式方面，直接面对消费者的营销模式、个性化订阅服务及“医美+家居”闭环模式不断创新，数据与服务的附加值显著提升。

在谈到美丽行业国潮化趋势时，郑春阳说，国潮崛起既是国人文化自信的体现，也是产业升级的契机。“国货品牌想要在国潮文化浪潮中保持长期竞争力，需要深挖文化内核，将中医药理论、非遗工艺与现代科技结合；强化科技背书，加大研发投入，以专利成分建立技术‘护城河’；打造差异化体验，通过沉浸式文化空间、数字化AR试妆等增强用户价值认同；推动标准升级，联合高校制定中国特色原料及功效评价体系，提升行业话语权。”郑春阳说。

近年来，人工智能技术飞速发展。郑春阳认为，在AI技术深度渗透产业的当下，化妆品企业要以“技术+场景”双融合重构价值链，实现需求精准响应与行业升级；深度融合AI技术，构建覆盖产品研发创新、个性化服务体系升级、智能运营全流程优化的协同应用生态，实现技术赋能与业务场景的高效匹配。