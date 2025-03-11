王明凡委员：科技+产业协同创新 推动美丽行业发展

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“聚焦美丽新消费 共话行业新发展”专场座谈上，全国政协委员、中国波顿集团有限公司董事长兼总裁王明凡说，美丽健康行业正站在从高速发展向高质量发展转变的关键节点上，科技与产业的协同创新和高度融合是推动行业发展的关键力量。

在消费升级趋势下，“美丽经济”快速发展，相关各方也不断紧跟消费者需求，通过技术、模式、理念等方面的创新，推动行业高质量发展。“作为美丽健康行业的积极参与者，我们深感责任重大。”王明凡说，在企业发展实践中，要以科技创新和产业创新为双轮驱动，不断加大研发投入，积极推动新型原料的应用与前沿生物技术的升级，发展行业新质生产力，坚定不移地走高质量发展之路。

如何为行业高质量发展注入“活水”？王明凡建议，一是要将美丽经济与科技创新、数字经济、绿色经济有机结合，强化创新驱动，激发内生发展活力，加速提升“中国智造”国际影响力；二是要加大力度推动全产业链的科技创新，优化配置资源。加强基础研究与应用研究，推动关键技术的突破和成果转化。通过统筹推进全产业链的科技创新，实现产业链上下游的协同创新，提升整个行业的核心竞争力；三是要加强国际化合作，积极融入全球市场体系，与国际知名企业和科研机构开展深度合作与交流。通过引入全球创新资源，加快建设国际化研发创新平台，提升科技自主创新能力。同时，还要积极参与国际标准和规则的制定，提升中国企业在国际舞台上的话语权和影响力。