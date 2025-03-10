专家献策：释放市场活力 促进OTC行业高质量发展

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“完善机制 营造环境 助力医药（OTC）行业高质量发展”专场座谈上，多位嘉宾纷纷建言献策。他们认为，OTC药品在药品分类管理中占据重要地位，能有效减轻医疗机构、医保基金等公众卫生资源负担，促进全民健康。应围绕患者需求，研发安全、有效的药物，丰富给药途径和剂型，以进一步释放OTC市场活力。

“处方药和非处方药分类管理是国际通行的药品监管模式，我国至今已正式实施25年。”中国非处方药物协会副会长汪鳌分享说，近年来，随着互联网、人工智能的快速发展，具有自我药疗属性的OTC药品渠道正逐步向线上转移。加强线上处方药管理和让公众方便获得OTC产品，不仅能更好提升公众自我药疗的意识和能力，践行“自己是健康第一责任人”，也将有效减轻医疗机构、医保基金等公众卫生资源负担。

首都医科大学附属北京天坛医院药学部主任、主任药师赵志刚认为，OTC药品在药品分类管理中占据重要地位，能有效节约社会资源，促进全民健康。“当前，医院中既有单独OTC使用，也有大量双跨品种。然而，OTC药品品种相对匮乏，特别是针对不同年龄段、不同人群的精准药品设计仍需加强”。此外，针对OTC药品说明书的改革，赵志刚从两个方向提出建议：“一是说明书要更加适应老龄化社会需求，以解决银发群体看不清、看不懂等问题；二是说明书要更加完善，方便自我药疗的患者科学使用。”

OTC药品如何更好满足慢病人群的用药需求？北京中医药大学教授、中药学院制药系主任杜守颖说，为了满足慢病患者长期用药，要从临床研发端选择更适合长期用药的剂型和处方量，并丰富给药途径和剂型，以确保患者的药物依从性和用药效果。此外，在处方药转化非处方药的过程中，还应考虑满足社会、疾病、购药便捷度等需求，促进药店药师在慢病患者合理用药、患者教育等方面发挥积极作用，以助力患者能够更好地自我药疗。

国药太极党委书记、董事长俞敏认为要以临床价值为中心，提升药物品质与疗效。他建议要重视OTC药品的临床价值发掘，包括物质基础、作用机理及活性成分研究，确保药物安全有效。“可通过AI优化药材炮制工艺和生产流程，实现智能制造，满足国际标准。同时，拓展适应症，结合数字化临床试验，推动药物在慢病管理中的辅助作用”。

全国人大代表、好医生集团董事长耿福能分享说：“患者的需求是医药研发与生产的指南针，应围绕患者需求研发药物。中药在OTC领域具有独特优势，应推动中医药现代化与经典名方开发，并简化审评流程。”同时，他认为，药企应积极与健康管理平台合作，开发慢病管理药物，实现生命全周期管理，并借助健康大数据进行疾病干预，实现“治未病”的理念。

针对进一步促进我国非处方药行业稳步发展，赫力昂全球高级副总裁顾海英从四个方面提出建议：“一是进一步完善法律法规，优化审批流程，确保行业发展规范有序；二是优化政策环境，鼓励企业提升研发创新能力，通过税收优惠、专项补贴等方式推动技术创新，并加强产学研合作，利用现代工具全面分析市场需求；三是构建以消费者为中心的健康生态体系，提升消费者健康素养和自我药疗能力；四是加强国际合作与交流，积极参与国际药品标准制定，提升我国处方药国际竞争力。”

对于如何进一步释放OTC市场活力，中国药科大学药品监管科学研究院执行院长邵蓉认为，在药品分类管理背景下，基于风险管理原则，OTC药品的审评审批机制应当更加简化、优化和通畅，以促进更多的OTC药品快速上市。OTC市场的可选择空间、产品的丰富度大幅提升，将助力我国零售药店网售和实体的双线发展，进一步释放OTC市场的活力。此外，还需要社会各界进一步加强患者教育和避免OTC药品同质化发展，提高我国公众自我药疗能力，以最终实现健康中国的目标。（张慧丹）