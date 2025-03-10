耿福能代表：加速经典名方创新应用与中成药非处方转化

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“完善机制 营造环境 助力医药（OTC）行业高质量发展”专场座谈上，第十四届全国人大代表、好医生药业集团有限公司董事长耿福能表示，非处方药对公众实现自我药疗、自我保健具有重要意义，建议中医药经典名方开放、简化、古方新用，加速常用中成药向非处方药品转化。

“恰当使用非处方药物，用以缓解轻度的、短期的症状及不适，即自我药疗。”耿福能解释说，非处方药对公众实现自我保健具有重要意义。

鉴于非处方药的重要性以及当前行业发展状况，耿福能建议，要积极推动非处方药行业科技创新与产业升级。在促进中医药经典名方开放、简化、古方新用的过程中，确保其符合中药的 OTC 药品审评流程要求。此外，医药行业企业应与健康管理平台合作，聚焦慢病患者需求研发新药物，并积极推进生命全周期管理服务。同时，应将安全性和效果已得到临床广泛认可的常用中成药，转为非处方药，既提高群众用药可及性，也有利于非处方药品的推广和使用，使得非处方药行业良性持续发展。

“医保、医药、医疗的本质是为患者服务，所以医药行业企业的研发方向要始终围绕患者和临床需求，聚焦创新，坚持产品差异化，并通过有效、安全、经济的药物减轻患者用药负担。”耿福说。（张慧丹）