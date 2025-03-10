邢念增代表：加强早期诊断精准诊疗 提升前列腺癌患者获益

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行，在“推进健康老龄化，守护男性‘生命腺’”专场座谈上，全国人大代表、中国医学科学院肿瘤医院副院长邢念增说，前列腺癌是男性泌尿生殖系统常见的恶性肿瘤，其科学防治对于提升患者生存率和生活质量极为关键，因此社会各界应高度重视提升前列腺癌早期诊断率和规范化精准诊疗的水平。

邢念增（左）做客2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈。

“近年来，前列腺癌发病率逐渐上升，其发病年龄主要集中在60岁以上，具有明显的年龄相关性。此外，前列腺癌患病率与遗传密切相关，建议家族中有前列腺癌患者的人群应重视早期筛查。”邢念增说，“目前，早期前列腺癌通过手术、放疗等手段基本可实现根治，五年生存率一般较高。然而，我国前列腺癌初诊病例以临床中晚期居多，治疗效果不佳，导致我国前列腺癌患者的总体预后较差。因此，要提高我国前列腺癌整体治疗水平、提升患者获益，一是要提升早期诊断率，二是需要推动晚期前列腺癌创新药物和治疗手段的研发与临床应用。”

近年来，我国在前列腺癌精准治疗领域取得了显著进展。例如，微创手术、机器人手术等新技术的应用，使手术更加精准、创伤更小，手术时间大幅缩短，患者术后恢复速度更快。在药物治疗方面，精准医学的发展为前列腺癌治疗提供了更多选择。基因检测等精准诊断手段，可以帮助医生进一步明确病因，有的放矢地选择治疗方案。联合治疗等新的一线治疗策略更多地应用于临床，显著提高了患者的生存率和生活质量。此外，放射性药物（核药）的发展也为晚期前列腺癌患者带来了新的希望。

关于提升规范化诊疗水平的重要性，邢念增说：“我国地域广阔，不同地区、不同级别医院之间的诊疗水平存在差异。为缩小差距，相关部门已将泌尿系统肿瘤纳入质控瘤种，通过专家共识、培训推广等方式，推动优质医疗资源下沉与诊疗手段的同质化，最终惠及更多基层患者。”

“在健康老龄化的社会背景下，全社会应提高对前列腺癌的重视。”邢念增呼吁，每个人都是自己健康的第一责任人，应注意养成良好的生活习惯，定期体检，做到早发现、早治疗。此外，相关部门和科研机构应重视并加强肿瘤防控领域的基础研究、新靶点开发，联合治疗、基因治疗等前沿技术推广和临床应用，推动泌尿系统肿瘤诊疗水平的全面提升。（赵晓彤）