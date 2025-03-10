孙宝国委员：有序推动香料香精技术创新和产业升级

香料香精在饮食、美妆等生活各方面发挥着重要作用。近日，在2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈“聚焦美丽新消费，共话行业新发展”专场座谈上，第十四届全国政协委员、中国工程院院士孙宝国说：“香料香精行业要以创新驱动，加大研发投入，开发拥有自主知识产权的品种与高端关键香料。在产品研发创新领域，要重视基础研究，加强‘政产学研用’融合，推动新型原料应用与前沿生物技术融合，提升产品品质，实现行业可持续发展。”

在孙宝国看来，香料香精是满足并提升消费者对美好生活品质追求的重要元素。在消费升级、政策支持和科技创新的助力下，我国香料香精行业正步入快速发展的黄金期。

“香料香精制造本质上是技术密集型产业，应加大研发投入，特别是在合成生物学、数字化技术等前沿领域深入探索。”孙宝国建议，香料香精行业应该从长远布局，除了天然提取，还要善于利用现代合成生物学的技术优势，开发发酵香料。

孙宝国认为，“政产学研用”是推动新型原料应用与前沿生物技术融合实践的关键因素。“香料香精行业涉及化学、化工、生命科学、生物技术等多学科的交叉融合。企业、高校、科研院所各有所长。要通过政策引领，行业搭建平台，进一步加强企业、高校、科研院所间的交流合作，形成深度融合，实现资源共享、协同互补，使科研方向更加贴近实际应用，推动优秀科技创新成果落地转化，不断提高研发效率，提升产品品质”。（王颖）