厉彦虎委员：深化体医融合 助力健康人生

由人民网·人民健康主办的2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“深化体医融合 推动健康关口前移”专场座谈上，全国政协委员、国家体育总局运动医学研究所副所长厉彦虎围绕深化体医融合、促进青少年脊柱健康等相关话题展开分享。他认为，体医融合就是把体育运动的方法或理念应用于医疗，这对于青少年预防伤病和老年人预防慢性病非常重要，值得国家大力推广。

2024年全国两会，厉彦虎委员关于“适当延长课间时间”的提案受到关注。他认为，青少年普遍存在近视、肥胖、脊柱侧弯、心理等四大问题。“要让孩子到户外去奔跑，去阳光下运动，促进骨骼和韧带肌肉的发育，刺激内分泌神经系统的机能，这对健康是非常重要的。”厉彦虎委员说。

目前，脊柱健康问题呈现低龄化趋势。对此，厉彦虎委员倡导早期筛查、早期发现、早期治疗，建议孩子在课间做脊柱拉伸操，睡前进行脊柱平衡操。为了保护青少年脊柱健康，厉彦虎委员提倡并在全国推广国家立法、学校关注、家长教育等“六位一体”系列方案。

在推进体医融合方面，厉彦虎委员经过深入调研认为，医学院校和体育院校培养的人才存在脱节、融合度差等问题，建议运动康复和临床医学专业相结合，制定共同课程和国家标准，让医学院校和体育院校的学生一起走进医院、共同研究问题，培养交叉型人才。