农银人寿深入开展2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动

“3·15”国际消费者权益日到来之际，农银人寿积极响应监管号召，深入践行金融为民初心，积极开展以“保障金融权益 助力美好生活”为主题的金融消费者权益保护教育宣传活动。公司从筑诚增信、权益维护、防非反诈等多个维度发力，大力弘扬中国特色金融文化，举办一系列有特色、重实效的消保教育宣传活动，致力于提升公众金融素养，营造诚信消费环境，增强金融消费信心。

农银人寿始终坚持“以人民为中心”价值取向，强化高层引领作用，由各级消保官带头讲消保，明确战略导向，奏响宣传强音；用实绩践诺，发布消保年报，展示为民举措、提振金融信心；重视专业引导，开设直播讲堂，传递金融知识，倡导理性消费；借助数智赋能，拓宽宣传渠道，强化教育专区建设，深度链接监管“金融市集”“梧桐智稳”“金融产品查询”等多个平台，构建多协同、广覆盖的线上教育宣传体系。

活动期间，该公司充分发挥常态化消保阵地作用，依托“小保话消保”“金穗小卫士”“消保小贴士”“浓情惠民生”栏目和各营业场所，线上线下高频度开展正面宣传，积极弘扬中国特色金融文化，广泛普及金融知识；通过“以案说险”专栏，深度解析典型案例，加强对非法金融风险的提示，切实帮助消费者提升防非反诈能力；推出集知识与趣味一体的线上互动活动，以游戏形式吸引公众参与，让消费者在轻松愉快的氛围中潜移默化地学习消保知识。此外，该公司举办第五届金穗护航创作比赛，激发全员宣传热情，鼓励员工创作更多优质的消保宣传作品，进一步培育消保文化，传播权益保护理念，不断丰富宣传内容，扩大活动影响。

据悉，农银人寿在此期间活动期间开通了“3·15”客服专线，与多平台协同构建服务维权网络，认真聆听客户声音，及时解决民生诉求。各级机构聚焦“一老一小”、新市民等群体，积极布局线上线下相融合的金融知识传播网络，通过开展“五进入”活动，深入群众中间，将教育宣传、风险提示与日常生活场景相结合，切实为群众办实事，提升人民对金融服务的满意度。其面向来华外藉人士推广运用中英文双语版《金融伴我成长（外国人版）》及消保词条，帮助他们精准解读我国金融消费者权益保护政策，更加安心的在中国生活消费。

未来，农银人寿将继续坚守“金融为民”初心，以可信赖、有温度、能托付的企业形象为基石，通过提供高质量的金融保险服务，为人民群众的美好生活筑牢坚实的守护屏障，将金融服务的温暖传递给每一位消费者。