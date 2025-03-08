齐向东委员：破解AI安全难题 激发软件产业活力

“打造大模型数据安全‘双控机制’，制定大模型网络数据安全强制性合规要求，全面规范大模型生态。”2025年全国两会期间，全国政协委员、全国工商联副主席、奇安信集团董事长齐向东持续关注人工智能大模型安全体系化防护、软件产业生态治理、重点行业减税降费等议题，并提出了多项建议。

构建AI领域“技术+制度+应用”三位一体防护网

在齐向东看来，随着人工智能技术的深度应用，大模型所面临的、所带来的安全挑战也日益严峻。他强调，大模型面临开发、数据、应用及基础环境等多重安全隐患，而关键领域AI系统如若遭受攻击，可能引发连锁反应，威胁国家安全与经济稳定。

为此，齐向东建议，在技术层面，建立覆盖终端、应用、数据、模型的立体防护体系；在制度层面，重点打造大模型数据安全“双控机制”，制定大模型网络数据安全强制性合规要求，全面规范大模型生态，保障大模型稳定运行；在应用层面，积极推广“AI+安全”创新成果，鼓励千行百业运用智能风控、深度鉴伪等技术提升防护效能。

激发软件产业创新活力

齐向东表示，软件产业是新一轮科技革命和产业变革的核心产业，对数字经济发展起到“硬支撑”和“强引擎”作用。但一些领域存在招投标的“低价恶斗”、项目层层转包、技术评分体系缺陷等现象，影响了软件产业的创新步伐。

对此，齐向东建议，将复杂软件项目的价格分权重降至10%至15%，制定平均价计算规则；推动增设软件领域项目评标期间技术测试环节，区分技术优良中差；修订分包相关规定，采取具体措施，遏制层层分包现象，确保项目经费真实用于项目本身。

精准减税降费，激发“草根创新”

对于民营企业的发展，齐向东也有自己的一些思考。他表示，DeepSeek的爆火，包括“杭州六小龙”等民营科创企业的成功，和国家的前瞻性布局、政策扶持以及全方位的资源投入密不可分。

结合调研情况，齐向东发现一些重点领域减税降费政策精准度尚有不足，比如科创领域减税降费政策存在准度、力度偏差，没有充分呼应行业需要和企业痛点；制造业赋税偏高、减税政策范围偏窄；新兴行业减税降费政策适配滞后。

他建议，提高对战略性领域、初创科技企业的减税降费扶持力度；降低制造业税负，强化税收政策对巩固实体经济、稳定就业的引导作用；降低二手、餐饮等行业税负，建立更精准有效的动态税收调整机制。