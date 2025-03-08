曹君利委员：培养新时代麻醉人才 促进医学教育与临床实践“无缝衔接”

2025年全国两会期间，全国政协委员、徐州医科大学副校长、麻醉学院院长曹君利在做客“人民会客厅·圆桌对话”栏目时，就公立医院麻醉学科人才培养话题进行了探讨，建议加强麻醉学临床技能培训教育，让医学教育与临床麻醉实践充分融合，全面培养新时代麻醉人才。

在曹君利看来，随着新时代高等医学教育改革和以社会需求为导向的麻醉人才培养新思路的提出，对麻醉医师的教培应更加重视高等教育与临床实践的衔接。

徐州医科大学麻醉学院围绕“强基—固本—拔尖”的人才培养新模式进行改革与实践。曹君利表示，“‘强基’重在培养‘留得住’的基层人才，麻醉学院自2016年起每年招收培养定向麻醉学专业学生，帮助基层医院‘造血’，扩大基层麻醉医师队伍，提高专业技术水平。‘固本’意在培养骨干人才，学院改革了麻醉学本科教培方案和教学法，加强医学人文教育，强化科研思维和实践锻炼，培养医德高尚、知识宽厚、技能熟练的全面发展型麻醉人才。‘拔尖’则落笔在‘上得去’的创新人才，引入国际教育资源，将学历教育与职业教育、科学研究与技能培训、科学研究和教育教学有机融合，探索培育具有国际视野、学科发展意识和科研创新能力的拔尖人才”。

“作为现代医疗体系中的重要组成部分，麻醉医师的临床水平和服务质量直接关系到患者的治疗效果和生命安全，也影响着公立医院发展的整体进程与成效。”曹君利认为，一方面，培养优秀的麻醉学人才，有助于提升公立医院在手术麻醉、围术期管理、重症监护等方面的能力，为开展先进医疗技术和开创性手术提供强有力的支撑；另一方面，麻醉学人才的培养也为公立医院开展科研创新、教学培训等工作提供动力，为医院发展注入活力。

麻醉安全在围手术期安全评估中扮演着关键角色。加强麻醉学临床技能培训教育，将为更好助力手术安全、保障患者生命健康提供支撑。曹君利说：“对围手术期麻醉安全的重视要从大学教育开始。应增加实践操作课程比重，尽可能将实践教学贯穿整个课程体系，通过‘模拟教学—临床实践—教学查房’的三段式教学法，让学生在多维、沉浸式的模拟环境中反复练习围手术期麻醉安全评估的操作流程，提升实践能力和应急处理能力。”

曹君利建议，可在课程中增加人工智能辅助麻醉临床等前沿内容，在帮助学生掌握最新麻醉安全评估技术的同时，塑造兼具驾驭AI科技硬实力与人文关怀软实力的新麻醉人。（冯斯正对本文亦有贡献）