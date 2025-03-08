缪长虹：强化专业技术能力 促进麻醉人才队伍跃升

2025年全国两会期间，复旦大学附属中山医院手术麻醉中心主任、中国医师协会麻醉学医师分会会长缪长虹在做客“人民会客厅·圆桌对话”栏目时，就公立医院麻醉学科人才培养话题进行了探讨，建议要强化专业技术能力，助力提升基层诊疗服务，促进麻醉人才队伍多方面跃升。

“提高医疗质量和安全、提高医疗运行的效率、提高医务工作者和病人的满意度，这三个‘提高’是公立医院高质量发展的重点任务。当‘高质量发展’聚焦到麻醉科的可持续成长层面，必然离不开人才培养与学科建设。”缪长虹谈到，随着创新驱动发展战略正与医学各领域紧密结合，通过创新推动麻醉科研进步，实现麻醉学科跃升、麻醉人才提质，是强化专科能力的必由之路。

据介绍，近年来，复旦大学附属中山医院先后成立了上海市麻醉重点实验室、上海市麻醉医学临床研究中心，并陆续投入国家相关重点研发项目，意在为麻醉医师的成长和麻醉学科的发展夯基石、打基础。

为基层培养“带不走的医疗队伍”，要全面提高医生专业能力、临床水平等综合素养。缪长虹认为，一方面，可以“具体到点”，通过学科带头人或医院牵头，带上骨干力量深入基层，让知识、理念、技术等医疗资源切实下沉，以培训的形式手把手传授；另一方面，也可以“形成面”，以提升县级医院服务质量为导向开展行动项目，广泛集结三甲医院麻醉科专家走访各地县医院，在交流指导中对县级医院的管理能力、服务能力、医疗质量等多方面进行助力。

围手术期安全评估是公立医院高质量发展的重要内涵之一。麻醉安全在围手术期安全评估中扮演着关键角色。“随着个体生命进程的不断推进，机体中可能潜藏着未知的疾病，由于长期隐而未现，未能得到及时诊治，从而构成了潜在的健康风险。”在缪长虹看来，这些未知的风险因素，不仅会对患者的手术质量产生直接影响，还会在很大程度上干扰康复效果，凸显出围手术期安全评估的意义。

缪长虹表示，“在手术前，专业的麻醉人员会对患者进行全面评估，依据评估结果并结合患者的实际情况，对手术方案提出科学、合理的调整建议，并给出针对性的康复指导。从而尽可能保障围手术期的安全，也为临床诊疗的提质增效带来切实帮助”。（冯斯正对本文亦有贡献）