李校堃代表：加强康复学科建设 培养更多康复领军人才

今年全国两会，全国人大代表、中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃再度为康复学科发展发声，呼吁加快培养康复科学人才，将康复科学增设为一级医学学科。

“当前，我国老年人、慢性病患者、残疾人等人群的康复需求正在快速增长。然而，我国康复学科建设滞后于社会需求，需通过系统性支持构建完整的学科生态体系。”李校堃介绍，康复科学发展至今已经有确定的研究对象，形成了相对独立、自成体系的理论、知识基础和研究方法，有若干可归属的二级学科，且得到学术界的广泛认同。他认为，结合康复科学人才培养的紧迫性，康复科学不适合继续作为二级学科，已经具备增设为一级学科的条件。

李校堃表示，当前我国康复高级人才和领军人才较少，这与在科研领军人才培养计划中没有给予康复科学领域青年人才足够的倾斜支持有关。他呼吁，在长江学者或国家杰青申报指南中设立国家级康复科学领军人才计划，吸引、培养和激励一批康复领域的卓越人才，推动康复事业创新发展。同时，有关部门可单独设立科技助残康复领域的系列重点研发项目，明确项目选题方向，支持康复医学技术创新，推动科技成果在残疾康复实践中的广泛应用。

此外，李校堃指出，目前多地区都在加快推进康复医院或康复医疗中心建设，但存在低水平重复建设现象。他表示，需加强科学规划，打造人才队伍强、技术力量强、辐射范围广的地区康复医疗中心。例如，可以通过整合部分地区的康复康养领域优势资源，建设区域康复医疗中心，打造产学研医融合的“中国康养谷”。