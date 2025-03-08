直播预告：儿童血友病治疗及注意事项

儿童期是血友病患者一生中至关重要的阶段，堪称治疗的“关键期”。在这个时期，儿童处于快速生长发育阶段，如果得不到及时有效的治疗，可能导致关节炎、软骨损伤，甚至永久性的关节畸形，影响孩子的正常活动能力。在这个关键期，儿童血友病患者如何科学规范管理？日常生活有哪些注意事项？

3月10日16:00，“人民好医生”客户端邀请重庆医科大学附属儿童医院血液肿瘤中心肖剑文主任医师做客演播室，为儿童血友病患者及其家属讲解相关知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

肖剑文，重庆医科大学儿童医院血液肿瘤中心副教授、主任医师。

擅长：儿童血液及肿瘤性疾病。

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