呵护“一老一小”，托住稳稳幸福

“一老一小”关乎民生、连着民心。2019年—2024年，全国财政用于养老服务和老年人福利方面的支出超过5600亿元，年均增长11%。目前，全国提供托育服务的机构已近10万个，托位约480万个。“一老一小”服务网织密织牢，托住稳稳幸福。

政府工作报告提出，“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制”“大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给”。如何更好关爱“一老”、呵护“一小”，实现老有所养、幼有所育，代表委员们展开热议。

——编 者

一问：

硬件设施咋完善？

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一张乒乓球桌，这边，孩子身姿灵敏；那侧，老人笑声爽朗。你推我挡，乒乓球来回跳动。

在江西省鹰潭市贵溪市樟坪畲族乡西排村“一老一小”幸福园的运动场上，66岁的村民刘土生手握球拍，笑容灿烂，“来来来，玩车轮战！”

村里的“一老一小”幸福园由闲置校舍改造而成，上下两层，总面积2000多平方米，活动室、图书室、老年食堂、运动场等一应俱全。“孩子们在外地生活，我每天来这里，乐和乐和。”刘土生说，幸福园的老年食堂，每餐四菜一汤，荤素搭配，味道挺不错。

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“老幼共托”是一站式解决居民养老、幼儿托育的新模式。“老幼共托”将托老与托幼服务结合起来，让老人和孩子共享同一空间，提高资源利用效率，增进代际互动。

“老幼共托”，基础设施是关键。“农村地区可以充分利用闲置场地，建设配套设施齐全、服务功能完备的‘一老一小’活动场所，让老人们有地方去、孩子们有人管。”樟坪畲族乡党委书记雷燕琴代表建议，接下来，还应继续完善医疗保健、文化娱乐等硬件设施，满足“一老一小”多样需求。

“城市更新和老旧小区改造应按照‘存量更新’和‘全龄友好’的理念，一体规划空间布局，为养老、托育预留好功能区。”华东师范大学老龄研究院执行院长吴瑞君委员建议，各地在老旧小区改造中，应因地制宜，建设老年食堂、日间照料站、儿童游戏区、共享书屋、多功能活动厅等。

全国妇联副主席张晓兰委员建议，应根据人口规模等，在居民小区、自然村配备不同面积的儿童活动区域，满足不同年龄段儿童的基本活动需求。比如，建设儿童友好社区“口袋公园”与“小微儿童乐园”，满足居民在家门口遛娃的需求。

二问：

优质服务咋提供？

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练书法、做剪纸、读画本……在辽宁省沈阳市皇姑区北塔街道武功山社区，读书声、欢笑声从“幸福课堂”传出。

环境宽敞、后厨干净、菜品可口……每到饭点，新建成的武功山社区食堂人气都很旺。食堂采取“政府主导、企业主营、微利普惠”的运营模式，90岁以上老人可免费就餐。

武功山社区把每周二、每周三设定为“幸福敲门日”，工作人员上门服务，了解高龄老人需求，提供助浴、理发、代购等服务。社区开发“一键养老”综合监管平台，不仅有健康监测、紧急呼叫等功能，还提供24小时人工服务。

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社区是“一老一小”的主要生活空间，要把生活圈打造成幸福圈。

政府工作报告提出，“推进社区支持的居家养老”“扩大普惠养老服务”。

“社区可通过多种方式提供全方位、多层次的社区养老服务，使居家老人享受到与社区养老的同质服务。”江西省赣州市兴国县方太乡井口村党支部书记、村委会主任温善连代表建议。

“调研中发现，年轻父母对优质的托育服务需求强烈。”沈阳市政协主席于学利委员建议，大力发展社区托育、企业托育等模式，加强托育人才培养，推动更多资源向社区集聚。

温善连代表建议，聚焦群众托育现实需求，大力发展多种形式的普惠服务，增加嵌入式托育点，提供小型化、便利化、融合化托育服务。同时，要建立严格监管机制，保障婴幼儿安全与健康。

“人工智能赋能‘一老一小’服务，可提高效率和质量。”吴瑞君委员建议，利用社区服务热力图，通过大数据实时分析老人助餐、儿童托管等需求的分布，提升服务响应效率；开发人工智能语音陪伴机器人，缓解老年群体心理健康问题。

三问：

还有啥新期盼？

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“手势变化，幕布上显出不同图案，这就是手影，我们一起来试试吧……”跟随保育员蒋华的示范，孩子们跃跃欲试。

一大早，在山东省济南高新区舜华路街道玉兰诚园小区家庭托育点内，蒋华为孩子们上手影讲解课程。

“一小”得到照看，“一老”生活也有保障。玉兰诚园小区东门附近，是舜华路街道综合养老服务中心。中心的健身房、棋牌室、理疗室，向周边小区老年居民免费开放。截至目前，综合养老服务中心月服务超过2500人次。

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近年来，我国在养老、托育领域加大投入力度，出台一系列政策措施，促进相关服务规范和发展。但与群众的期待相比，还有一些短板弱项需要补齐。

“我在走访家庭和托育机构后发现，普惠托育是不少家庭的期盼。”济南阳光大姐服务有限责任公司董事长卓长立代表建议，各地可立足实际，探索社区办托、单位办托、幼儿园办托、家庭托育点等多元供给模式，满足多样化需求。

如何补上养老、托育服务人才短板？温善连代表建议，强化专业人才培养，鼓励大专院校开设相关专业，做好专业人才队伍扩容。此外，要完善职称评定制度，健全从业人员的职业标准，提高职业吸引力。

“设定不同类型机构准入条件，鼓励社会力量参与，形成合力。”雷燕琴代表建议，比如，探索政府补一点、社会力量帮一点、大学生志愿服务等方法，不断优化“一老一小”服务。

（本报记者申少铁、齐志明、刘温馨、辛阳、周欢、杨彦帆、王者、易舒冉）

《 人民日报 》（ 2025年03月08日 07 版）